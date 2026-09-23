Ігор Худоб'як розпочинав професіональну кар’єру в івано-франківській «Чорногорі» у 2004 році

Український півзахисник Ігор Худоб’як оголосив про завершення карʼєри. Про це 41-річний футболіст написав на своїй сторінці у соціальній мережі інстаграм.

«24 роки. Понад 700 професійних матчів. Я мав можливість прожити мрію кожного футболіста – грати за збірну України, виходити на поле в Лізі Європи проти Борусії Дортмунд, ПСЖ, «Севільї» та інших найкращих команд Європи. «Галатасарай» – емоції, які неможливо забути. «Карпати» – більше, ніж клуб. Це був мій дім. А Кіпр став особливою частиною мого футбольного шляху. Я віддав футболу найкращі роки, своє серце і все, що мав. Сьогодні завершується моя професійна кар’єра футболіста. Але я не прощаюся з футболом. Навіть близько. Дякую всім, хто був частиною цього шляху», – написав Худоб'як.

Нагадаємо, Ігор розпочинав професіональну кар’єру в івано-франківській «Чорногорі» у 2004 році. Потім був місцевий «Спартак».

У липні 2005-го він перейшов у львівські «Карпати», де став справжньою легендою, виступаючи за команду 13 років. Сумарно зіграв за львів’ян 351 матч, записавши до свого доробку 42 голи та 38 асистів. Разом із «левами» півзахисник став срібним призером Першої ліги у 2006 році, а також виступав у єврокубках. Відправлявся в оренду у російський «Ростов» (2013–2014).

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У лютому 2018-го став гравцем казахстанського «Акжайика», а за рік перебрався на Кіпр, де виступав за «Етнікос», «Ксілотімву» та «Ерміс Арадіппу».

За збірну України провів 6 матчів (2010–2011). За даними порталу Transfermarkt, максимальна вартість Худоб’яка складала 2,5 млн євро (влітку 2011 року).