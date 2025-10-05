Андрей Бабіш після парламентських виборів зробив заяву щодо України

Очільник партії ANO, яка отримала найбільшу кількість голосів на парламентських виборах у Чехії, Андрей Бабіш заявив, що Україна не готова до вступу у Євросоюз. Також політик висловив невдоволення витратами на допомогу Україні. Про це чеський політик сказав у коментарі «Суспільному».

За словами Андрея Бабіша, розподіл чеського бюджету відбувається несправедливо. Зокрема, на думку політика, Чехія має зменшити витрати на військову допомогу Україні.

«Ми допомагаємо Україні через Євросоюз. ЄС допомагає Україні, і це передбачено в наступному європейському бюджеті... Але якщо у нас немає коштів для чеських громадян на ліки та основні соціальні потреби, то, звичайно, ми повинні спочатку подбати про них», – цитує «Суспільне» Андрея Бабіша.

Також Андрей Бабіш прокоментував прагнення України стати членом Євросоюзу. На думку лідера партії ANO, Україна не має вступати до ЄС до закінчення війни.

«Але ви не готові до ЄС. Спочатку ми маємо закінчити війну, і, звичайно, ми можемо співпрацювати з Україною, але ви не готові до ЄС», – заявив Андрей Бабіш.

Зауважимо, що наразі Чехія очолює так звану «чеську ініціативу» – постачання Україні артилерійських боєприпасів 155 мм та 122 мм калібру з країн Євросоюзу. Ініціатором такого формату допомоги був чинний президент Чехії Петр Павел.

Як повідомляв ZAXID.NET, 3 та 4 жовтня у Чехії відбулись парламентські вибори. Найбільшу кількість голосів здобула проросійська партія ANO, яку очолює колишній прем’єр-міністр країни Андрей Бабіш. Політик неодноразово критикував Чехію за військову допомогу Україні.