Лідери та аутсайдери: рейтинг 100 найпопулярніших українських коледжів
У Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування подали найбільше заяв на вступ у 2025 році
У рейтингу враховані заяви абітурієнтів, які вступають після 9 та 11 класів
Інформаційна система «Вступ.Освіта.ua» уклала рейтинг 100 українських коледжів, які є найпопулярнішими серед вступників у 2025 році. Цьогоріч лідером є Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування.
У рейтингу враховані заяви абітурієнтів, які вступають на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) і повної загальної середньої освіти (11 класів), та яких допустили до участі в конкурсному відборі.
100 найпопулярніших українських коледжів у 2025 році:
- Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України – 1801 заява
- Одеський технічний фаховий коледж Одеського національного технологічного університету – 1612 заяви
- Хмельницький політехнічний фаховий коледж НУ «Львівська політехніка» – 1493 заяви
- Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж НУ «Одеська політехніка» – 1262 заяви
- Житомирський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету – 1255 заяв
- Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Київського авіаційного інституту – 1121 заява
- Фаховий передвищий коледж «ОПТІМА» – 1090 заяв
- Морехідний фаховий коледж ім. О. І. Маринеска НУ «Одеська морська академія» – 1075 заяв
- Івано-Франківський фаховий коледж Карпатського національного університету імені Василя Стефаника – 1000 заяв
- Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Державного університету «Київський авіаційний інститут» – 992 заяви
- Фаховий коледж Університету Короля Данила – 986 заяв
- Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій – 963 заяви
- Вінницький технічний фаховий коледж – 950 заяв
- Запорізький електротехнічний фаховий коледж НУ «Запорізька політехніка» – 924 заяви
- Житлово-комунальний фаховий коледж Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова – 895 заяв
- Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету – 893 заяви
- Житомирський агротехнічний фаховий коледж – 885 заяв
- Дніпровський базовий фаховий медичний коледж – 879 заяв
- Рівненський фаховий коледж інформаційних технологій – 858 заяв
- Рівненський автотранспортний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування – 844 заяви
- Заліщицький фаховий коледж імені Є. Храпливого Національного університету біоресурсів і природокористування України – 839 заяв
- Дніпровський індустріальний фаховий коледж – 835 заяв
- Черкаський державний фаховий бізнес-коледж – 815 заяв
- Технологічний фаховий коледж Державного університету економіки і технологій – 813 заяв
- Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу – 811 заяв
- Фаховий коледж Міжнародного гуманітарного університету – 802 заяви
- Техніко-економічний фаховий коледж НУ «Львівська політехніка» – 799 заяв
- Немішаївський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України – 798 заяв
- Київський електромеханічний фаховий коледж – 794 заяви
- Фаховий коледж зварювання та електроніки імені Є. О. Патона – 792 заяви
- Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства – 785 заяв
- Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України – 775 заяв
- Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки – 772 заяви
- Фаховий коледж Київського міжнародного університету – 760 заяв
- Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету – 756 заяв
- Вінницький медичний фаховий коледж ім. акад. Д. К. Заболотного – 749 заяв
- Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – 742 заяви
- Житомирський автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного транспортного університету – 735 заяв
- Фаховий коледж мистецтв та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну – 724 заяви
- Львівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування – 720 заяв
- Кам’янський фаховий медичний коледж – 699 заяв
- Перший Київський фаховий медичний коледж – 699 заяв
- Рівненська медична академія – 693 заяви
- Технолого-економічний фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету – 692 заяви
- Класичний фаховий коледж Сумського державного університету – 678 заяв
- Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету – 677 заяв
- Київський транспортно-економічний фаховий коледж Національного транспортного університету – 673 заяви
- Івано-Франківський медичний фаховий коледж – 672 заяви
- Київський фаховий коледж архітектури, будівництва та управління – 643 заяви
- Київський фаховий коледж зв’язку – 631 заява
- Одеський фаховий коледж транспортних технологій – 627 заяв
- Запорізький фаховий коледж комп’ютерних технологій НУ «Запорізька політехніка» – 608 заяв
- Бережанський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України – 606 заяв
- Звягельський політехнічний фаховий коледж – 604 заяви
- Технічний фаховий коледж НУ «Львівська політехніка» – 582 заяви
- Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету – 582 заяви
- Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя – 581 заява
- Дніпровський транспортно-економічний фаховий коледж – 572 заяви
- Черкаський художньо-технічний фаховий коледж – 564 заяви
- Ірпінський фаховий коледж економіки та права – 551 заява
- Київський фаховий бізнес-коледж Європейського університету – 550 заяв
- Харківський автотранспортний фаховий коледж – 546 заяв
- Фаховий коледж ракетно-космічного машинобудування Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара – 544 заяви
- Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж – 543 заяви
- Ладижинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету – 540 заяв
- Вінницький транспортний фаховий коледж – 538 заяв
- Полтавський політехнічний фаховий коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – 528 заяв
- Івано-Франківський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування – 526 заяв
- Фаховий коледж Київського університету інтелектуальної власності та права – 525 заяв
- Вінницький фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну Київського національного університету будівництва і архітектури – 522 заяви
- Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури – 502 заяви
- Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету – 501 заява
- Голосіївський економіко-правовий фаховий коледж – 501 заява
- Харківський автомобільно-дорожній фаховий коледж – 500 заяв
- Рівненський технічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування – 499 заяв
- Житомирський кооперативний фаховий коледж бізнесу і права – 492 заяви
- Черкаська медична академія – 491 заява
- Первомайський фаховий коледж Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова – 489 заяв
- Фаховий коледж Житомирського медичного інституту – 489 заяв
- Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування – 485 заяв
- Економіко-правничий фаховий коледж Запорізького національного університету – 481 заява
- Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського – 480 заяв
- Криворізький фаховий медичний коледж – 479 заяв
- Фаховий коледж «Освіта» Відкритиго міжнародного університету розвитку людини «Україна» – 474 заяви
- Мирогощанський аграрний фаховий коледж – 471 заява
- Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича – 467 заяв
- Дніпровський фаховий коледж радіоелектроніки – 459 заяв
- Херсонський політехнічний фаховий коледж НУ «Одеська політехніка» – 457 заяв
- Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету – 454 заяви
- Дніпровська академія неперервної освіти – 454 заяви
- Оптико-механічний фаховий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 454 заяви
- Європейський університет – 453 заяви
- Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного аграрного університету – 446 заяв
- Харківський фаховий коледж інформаційних технологій Національного аерокосмічного університету «Харківський авіаційний інститут» – 445 заяв
- Сумський фаховий медичний коледж – 440 заяв
- Коледж Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика – 440 заяв
- Миколаївський політехнічний фаховий коледж – 437 заяв
- Чернігівський базовий фаховий медичний коледж – 433 заяви
- Львівський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу Національного університету харчових технологій – 433 заяви
- Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету – 432 заяви
