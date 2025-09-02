У рейтингу враховані заяви абітурієнтів, які вступають після 9 та 11 класів

Інформаційна система «Вступ.Освіта.ua» уклала рейтинг 100 українських коледжів, які є найпопулярнішими серед вступників у 2025 році. Цьогоріч лідером є Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування.

У рейтингу враховані заяви абітурієнтів, які вступають на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) і повної загальної середньої освіти (11 класів), та яких допустили до участі в конкурсному відборі.

100 найпопулярніших українських коледжів у 2025 році: