Медпрацівника затримали під час отримання першої частини хабаря

Правоохоронці викрили 43-річного лікаря одного з медзакладів Рівненського району, який за 16 тис. доларів обіцяв військовозобовʼязаному зняти його з розшуку та оформити бронювання від мобілізації. Про це у п’ятницю, 18 вересня, повідомили пресслужби поліції та прокуратури області.

За даними слідства, підозрюваний запевнив свого знайомого, що може допомогти йому уникнути мобілізації. Зокрема, пообіцяв вплинути на працівників ТЦК та СП, щоб чоловіка зняли з розшуку. Крім того, він мав працевлаштувати його в одній з установ області з подальшим оформленням бронювання.

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За свої послуги лікар попросив 16 тис. доларів. Із них 11 тис. доларів – за вплив на рішення щодо зняття з розшуку та пошук роботи, ще 5 тис. доларів – після працевлаштування та бронювання.

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14 вересня правоохоронці викрили медпрацівника під час отримання першої частини хабаря у власному автомобілі. Під час обшуків за місцем проживання та в транспортному засобі медика вилучили гроші, мобільний телефон, документацію, а також сам автомобіль.

43-річного лікаря, який мешкає в селі Порозове, затримали. Йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 369 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави). Санкція статті передбачає до пʼяти років позбавлення волі.