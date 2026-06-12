Собака помер, у нього був сказ

Лікарі Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб просять зголоситися усіх, хто 7 червня або кількома днями раніше перебував на горі Пікуй (особливо якщо маршрут починався із села Біласовиця Закарпатської області) та контактував зі скаженою собакою. Тварина загинула, у неї лабораторно підтверджено сказ.

Як повідомила ZAXID.NET епідеміологиня Центру Діана Цепак, молода пара з Львівщини 7 червня піднімалася на гору Пікуй. Уже на вершині вони побачили виснажену собаку, намагалися погодувати його, але він лише пив воду. Цього дня, а, можливо, і у попередні, багато людей було на горі, які жаліли собаку, гладили її. Молода пара з Львівщини забрала собаку з собою і привезла до мами в село у Яворівському районі. На жаль, через два дні, 9 червня, собака помер. У нього лабораторно підтвердили сказ. Троє мешканців Львівщини, які контактували з ним і яких собака ослинив (молода пара і мама), зараз проходять відповідне лікування.

Медики просять усіх, хто контактував з цією собакою на горі Пікуй, звернутися до лікарів.

Нагадаємо, сказ – це смертельно небезпечне захворювання. Лікарі радять, якщо ви мали будь-який контакт із хворою собакою (особливо укус, подряпина, ослинення), не зволікайте та якнайшвидше зверніться до медичного закладу для консультації й вирішення питання щодо антирабічного лікування.

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