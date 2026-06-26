Команда лікарів, яка врятувала і виходила хлопчика

Спеціалісти Центру дитячої медицини успішно прооперували передчасно народженого хлопчика, у якого органи черевної порожнини перемістилися у грудну клітку. Вони змістили серце вправо та суттєво ускладнили роботу легень.

Хлопчик Натан народився передчасно на 33 тижні вагітності зі складною вродженою вадою – лівобічною діафрагмальною килою. Це стан, при якому органи черевної порожнини зміщуються у грудну клітку. У випадку Натана значна частина кишківника, шлунок та селезінка опинилися в лівій половині грудної клітки, змістивши серце вправо та суттєво ускладнивши роботу легень, повідомили у лікарні.

Малюка з пологового терміново перевели до Центру дитячої медицини, бо він потребував інтенсивної терапії. Дитину інтубували і підключили до апарата штучної вентиляції легень.

«Такі діти потребують дуже ретельної стабілізації перед операцією. Важливо дочекатися моменту, коли показники дихання дозволяють безпечно втрутитися», – каже торакальний хірург, керівник відділення Олег Ленів.

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Після стабілізації стану хлопчика прооперували. Хірургічне втручання виконали ендоскопічно – методом торакоскопії, через три невеликі проколи. Під час операції хірурги повернули органи черевної порожнини на їхнє анатомічне місце. Вони також виявили дефект діафрагми (так звану килу Богдалека) і провели її пластику. Та найбільшим викликом була не кила, а стан легень.

«Ми побачили, що ліва легеня була значно недорозвинена, лише кілька сантиметрів. У таких випадках прогноз залежить саме від функції легень», – пояснює Олег Ленів.

Після операції малюк провів близько трьох тижнів у реанімації новонароджених, де за ним цілодобово спостерігала команда лікарів. Стан хлопчика вдалося стабілізувати. Нині хлопчик перебуває під наглядом педіатрів і має всі шанси розвиватися, як звичайна дитина.