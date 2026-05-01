На третій день після операція чоловік повернувся додому

Спеціалісти львівської лікарні св. Пантелеймона аби зупинити прогресування захворювання у 67-річного чоловіка, який 15 років живе з пересадженою печінкою і в якій торік виявили рак 4 стадії з метастазами, застосували хіміоемболізацію. Це сучасний малоінвазивний метод лікування раку, що поєднує введення високих доз хіміопрепарату безпосередньо в пухлину та перекриття судин, що живлять новоутворення.

Пацієнту у 2011 році за кордоном пересадили печінку від посмертного донора. Упродовж 14 років усе було добре, а торік у трансплантованому органі виникла злоякісна пухлина. По допомогу чоловік звернувся до львівських спеціалістів, повідомили у лікарні.

Обстеження показало, що пухлина вже дала множинні метастази ‒ у легені, ребра, міжреберні проміжки та діафрагму. У випадках, коли новоутворення вже неможливо видалити хірургічно, золотим стандартом сучасного лікування є хіміоемболізація.

Для проведення операції зібрали команду спеціалістів відділень інтервенційної радіології та хірургії печінки і жовчних проток , а також залучили хірурга з Харкова – професора Інституту загальної та невідкладної хірургії ім. Володимира Зайцева НАМН України Юрія Авдосьєва.

Лікарі спершу через судинний доступ дісталися до печінкової артерії пацієнта та точково перекрили кровопостачання пухлини спеціальними емболами, що насичені хіміопрепаратом.

«Ці мікрочастинки не лише блокують живлення пухлини, а й поступово протягом кількох тижнів вивільняють препарат безпосередньо в уражені тканини, забезпечуючи локальну дію на новоутворення», – каже завідувач інтервенційної радіології Олександр Голуб.

Наступним етапом операції стала емболізація, перекриття артерій, що кровопостачали метастази в міжреберних проміжках та діафрагмі. Малоінвазивне втручання тривало близько двох годин і минуло успішно.

У лікарні повідомляють, що попри складність випадку, медики змогли зупинити прогресування захворювання. І вже на третій день після операції чоловік повернувся додому.