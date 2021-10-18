Любов Михайлишин перемогла у престижному міжнародному конкурсі

Нагородження престижною премією Fertility Award відбулося у рамках «Літньої школи репродуктолога» в Стамбулі. Цьогоріч проєкт був спрямований на пошук нових рішень і відкриттів у галузі репродуктивної медицини. Премія присуджувалася науковцям, які пропонують інноваційний підхід у лікуванні безпліддя. Загалом участь у конкурсі взяло 8 країн.

Саме такою була визнана наукова робота Любові Михайлишин – кандидатки медичних наук, лікарки-репродуктологині. Фахівчиня працює у сфері репродуктології вже 19 років. За цей час стала авторкою 13 наукових публікацій та отримала два патенти. Працюючи у Клініці «Альтернатива», де постійно запроваджують новітні методики лікування безпліддя, Любов Олегівна отримала змогу ґрунтовно вивчити проблему, перевірити власні теорії та зробити глибокий науковий виклад, що отримав одразу дві нагороди! Завдяки науковій праці львівської лікарки-репродуктологині зачати дитину зможуть ще більше сімейних пар не лише в Україні, а й за кордоном, адже висновки престижного міжнародного конкурсу беруть на озброєння фахівці усього світу.

Високе визнання в черговий раз підкреслило правильність обраного клінікою «Альтернатива напрямку роботи. За 15 років тут не лише досягають успішних практичних результатів, а й розробляють наукову базу лікування непліддя. Фахівці клініки, зокрема й Любов Михайлишин, є членами українських та міжнародних організацій: ESHRE (Європейська асоціація репродукції людини та ембріології), ASRM (Американська асоціація репродуктивної медицини), наукового комітету УАРМ (Українська асоціація репродуктологів), УАУД (Українська асоціація ультразвукової діагностики), Асоціації акушерів-гінекологів України, а також авторами наукових праць, що досліджують проблему безпліддя та пропонують найбільш дієві шляхи для її вирішення.

Це допомагає з року в рік покращувати показники лікування безпліддя, залишаючи за клінікою «Альтернатива» статус одного з провідних центрів з репродуктології в Україні.