Ліна Костенко заявила, що з реклами та анонсів дізнається про концерти з використанням її творів

На вимогу письменниці Ліни Костенко агенції Atmosphere та Zahid Concert Agency змінили програму двох концертів «Очима ти сказав мені: Люблю», які мали відбутися у львівському театрі імені Марії Заньковецької. За словами Ліни Костенко, під час виступів планували виконувати її твори без дозволу й грубо порушили авторське право. Письменниця зазначила, що організатори не виконали її вимогу погодити суму, яку з продажу квитків перерахують на ЗСУ. Своє звернення Ліна Костенко у п'ятницю, 8 серпня, надала для сайту «Читомо».

«Неочікувана і прикра ситуація змушує мене просити пробачення за колізію, яка склалася з незалежних від мене причин. Тож прошу пробачення у людей, що планували побувати на двох львівських концертах “Очима ти сказав мені: Люблю” 11 серпня цього року, в талановитих акторів та інших виконавців моїх творів, а також у Національного драматичного театру імені Марії Заньковецької, що надав свою залу для цих двох концертів. І глядач, і актори, звичайно ж, не знали, що організатори концерту грубо порушили авторське право та попередню домовленість з автором», – йдеться у зверненні письменниці.

Концерти у театрі імені Марії Заньковецької мали відбутися 11 серпня о 16:30 та 19:30. Організаторами події є агенції Zahid Concert Agency та Atmosphere, які після звернення Ліни Костенко змінили назву події на «Кохайтеся чорнобриві». Організатори зазначили, що під час концертів звучатимуть поезії інших авторів. Дописи зі старою назвою події видалили.

Портрет письменниці та цитата з її вірша на першій афіші концертів 11 серпня

Представники Ліни Костенко пояснили, що організатори не мали письмових дозволів авторки на публічне виконання її творів. Письменницю не попередили про намір проводити такі концерти у Львові, але рекламували подію та продавали квитки. Під час анонсів події у липні 2025 року, агенція Atmosphere розповідала, що організовує концерти «через велику кількість шанувальників творчості іменитої української письменниці та попитом на цю подію».

«Це не просто концерт, це спроба доторкнутися до глибинного. Кожен текст Ліни Костенко – як світло у темряві», – розповідали організатори.

Квитки продають через низку платформ. Зокрема, «Контрамарку» та Concert.ua. На афіші події організатори вказали, що гроші за квитки збирають на рахунок ФОПа Андрія Лоїка. Згідно з аналітичним порталом YouControl, як підприємець він зареєструвався у квітні 2025 року. Його основним видом діяльності є «рекламні агентства».

Зазначимо, що вартість квитків становить від 450 до 990 грн. Організатори продали більшість квитків на два концерти 11 серпня. Участь у концерті беруть Олексій Гнатковський, Остап Ступка, Раїса Недашківська, Євген Нищук, Тамара Яценко, Святослав Максимчук, Віра Морокішка, Степан Глова, Леся Самаєва, Ярослав Дерпак, Петро Мага, Ольга Гошовська, Кіра Касинець. Також виступатимуть музикантки Юлія Божик та Іванна Гетто. В анонсі події йдеться, що вони виконають твори на тексти Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Василя Стуса, Василя Симоненка, Ольги Кобилянської. Організатори у своїх соцмережах та на Concert.ua не згадують Ліну Костенко під час анонсів. Проте платформи Kasa.com.ua, Karabas та Ticket.kiev продають квитки з анонсованою старою програмою концертів.

Нова афіша концерту 11 серпня у Львові

Подібний концерт з використанням творів Ліни Костенко вже відбувся у Києві 30 червня у Міжнародному центрі культури та мистецтв (МЦКМ). Ліна Костенко розповіла, що узгоджувала умови його проведення вже коли організатори анонсували подію. Вона зазначила, що ціна на квитки була дуже високою, тому вона попросила спрямувати частину заробленого на потреби ЗСУ. Організатори переказали військовим 470 тис. грн.

«У випадку цих нових концертів у Львові 11 серпня жодна з двох вищезгаданих умов [ознайомити її з концепцією подій та переказати частину грошей для ЗСУ] не була дотримана. Через це я була змушена скасувати ці концерти. Принагідно зазначу, що це не єдиний випадок неповаги до елементарних аспектів авторського права. Іноді мені доводиться дізнаватися з інтернету про певні форми цілковито мені невідомої “самодіяльності”, як це сталося з виставою з сюрреальною назвою “Ко:ліна” театральної спільноти DSP. Тож при цій нагоді зазначу, що цю виставу я теж забороняю. Без коментарів і пояснень», – заявила Ліна Костенко.

Додамо, що агенції Zahid Concert Agency та Atmosphere 18 березня організували у театрі Заньковецької два концерти до дня народження Ліни Костенко.

95-річна Ліна Костенко є українською письменницею-шістдесятницею. Вона лауреатка Шевченківської премії, Премії Антоновичів, кавалерка Ордену Почесного легіону. У 2024 році Ліна Костенко отримала звання почесної громадянки Києва. Найвідомішими текстами письменниці є романи у віршах «Берестечко» та «Маруся Чурай».