Перші ознаки помилок у догляді – це жовті або мляві листки, що втратили пружність

Орхідеї відомі своєю витонченістю та відносною простотою у догляді, але одна неправильна дія може повністю зіпсувати рослину. Йдеться не лише про кількість води, а саме про спосіб поливу, і це те, на чому «провалюються» навіть досвідчені власники квітів, пише Express. Неправильний підхід до поливу може спричинити або пересихання, або застій води – обидва варіанти ведуть до проблем із корінням.

Як правильно поливати орхідею, щоб вона була здоровою та квітучою

Перші ознаки помилок у догляді – це жовті або мляві листки, що втратили пружність. Часто це сигнал про пошкодження або загнивання кореневої системи.

Щоб уникнути проблем, експерти радять орієнтуватися на повітряне коріння, його легко помітити над поверхнею ґрунту. Саме це коріння вбирає воду та живлення, тому зволожувати слід саме його.

Також важливо використовувати спеціальні горщики з отворами для дренажу, які не дають воді застоюватися на дні. Під час поливу воду потрібно наливати поступово, щоб вона рівномірно просочувала субстрат і вільно витікала знизу.

Що робити, якщо орхідея пересохла

У випадку, коли рослина довго була без води, можна застосувати відновлювальне замочування. Для цього помістіть горщик у ємність із водою приблизно на 1-2 години. Така процедура допоможе наситити кореневу систему вологою та стабілізувати стан квітки.