Чавунна сковорода – універсальний кухонний інструмент, який чудово тримає тепло та підходить для обсмажування багатьох страв. Проте не всі продукти варто готувати саме в чавунній сковорідці, особливо якщо ви хочете зберегти смак та текстуру продукту. Mаrtha Stewart розповідає, як не зіпсувати продукти під час смаження.

Продукти з високою кислотністю.

Томати, соуси на їхній основі, оцет чи інші кислі продукти можуть поступово руйнувати захисний шар – природне покриття чавуну. І під тривалим впливом кислот воно може почати руйнуватися, тим самим зношуючи якість сковороди.

Ніжна риба.

Шеф-кухарі ресторанів можуть з легкістю перевертати та обсмажувати навіть найкрихкіші рибні філе на чавунній сковороді, щоб вони не прилипали до поверхні, але в домашніх умовах краще використовувати іншу сковороду, наприклад, стандартну сковороду з нержавіючої сталі або сковороду з антипригарним покриттям.

Яйця.

Яйця можна приготувати на чавунній сковорідці, але для цього потрібні три важливі умови: