Лише зіпсуєте смак: які продукти не слід готувати на чавунній сковороді
Чавунна сковорода – універсальний кухонний інструмент, який чудово тримає тепло та підходить для обсмажування багатьох страв. Проте не всі продукти варто готувати саме в чавунній сковорідці, особливо якщо ви хочете зберегти смак та текстуру продукту. Mаrtha Stewart розповідає, як не зіпсувати продукти під час смаження.
Продукти з високою кислотністю.
Томати, соуси на їхній основі, оцет чи інші кислі продукти можуть поступово руйнувати захисний шар – природне покриття чавуну. І під тривалим впливом кислот воно може почати руйнуватися, тим самим зношуючи якість сковороди.
Ніжна риба.
Шеф-кухарі ресторанів можуть з легкістю перевертати та обсмажувати навіть найкрихкіші рибні філе на чавунній сковороді, щоб вони не прилипали до поверхні, але в домашніх умовах краще використовувати іншу сковороду, наприклад, стандартну сковороду з нержавіючої сталі або сковороду з антипригарним покриттям.
Яйця.
Яйця можна приготувати на чавунній сковорідці, але для цього потрібні три важливі умови:
- Вам потрібна дуже добре прожарена сковорода з надійною антипригарною поверхнею: останнє, що ви хочете робити, це чистити сковороду від прилиплої яєчної плівки.
- Спочатку дайте їй час розігрітися, а потім знизьте температуру до більш відповідної для приготування яєць.
- Сковорідка не повинна бути занадто гарячою або занадто холодною. Вам потрібно знайти правильну температуру, щоб не зробити яйця гумовими.