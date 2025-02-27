Дуби вирубали в Монастириській громаді

На Тернопільщині працівника державного лісгоспу судитимуть за службову недбалість, через яку в Монастириській громаді невідомі вирубали дубів на суму понад 600 тис. грн. Правоохоронці встановили, що посадовець знав про незаконну вирубку, одна не повідомив про це відповідні установи. Розслідування справи завершили, а її передали до суду.

Під час досудового розслідування поліцейські Тернопільщини встановили, що лісник державного лісового господарства неналежно виконував покладені на нього обов’язки, повідомили в прокуратурі Тернопільщини в четвер, 27 лютого.

Працівник лісгоспу своєчасно не виявляв і не припиняв незаконні порубки дерев та не встановлював осіб, які їх скоїли. Також він про ці рубки не доповів керівництву лісогосподарського підприємства. Зокрема йшлося про незаконну порубку лісу на Монастирищині впродовж червня-липня 2022 року. Тоді невідомі зловмисники незаконно вирубали 33 дуби. Це спричинило шкоду навколишньому середовищу на суму понад 600 тис. грн.

Після завершення досудового розслідування прокурори подали позов до суду на цю суму, з метою відшкодувати збитки довкіллю. Зокрема працівники Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільщини скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього лісника державного лісогосподарського підприємства за ч. 2 ст. 367 КК України (Службова недбалість). Якщо провину посадовця доведуть, то йому загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, Також він заплатить штраф до 12 750 грн.