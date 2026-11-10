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Причина часто полягає не в якості продукту, а в простих помилках під час приготування

Листкове тісто цінують за хрустку текстуру та повітряні шари. Однак іноді під час випікання воно залишається пласким або підіймається нерівномірно. Причина часто полягає не в якості продукту, а в помилках під час приготування. Taste of Home розповідає, як правильно працювати з таким тістом. Чому листкове тісто не підіймається? Ваше листкове тісто може не піднятися з кількох причин: Тепле тісто. Перед випіканням воно має бути холодним, адже саме охолоджене масло допомагає утворити пухкі шари. Якщо заготівля нагріється, жир може витекти в духовці. Тому працюйте швидко й намагайтеся якомога менше торкатися тіста руками. Недостатньо розігріта духовка. Щоб тісто добре піднялося, випікайте його за температури приблизно 200 °C. Ставте заготівлю всередину лише після повного розігрівання. Час від часу перевіряйте точність температурних налаштувань духовки та за потреби коригуйте їх. Занадто товсте тісто. Навіть ідеально приготоване листкове тісто не підніметься належним чином, якщо його нарізати занадто товстими шматками. Проблеми з яєчною сумішшю. Будьте обережні, коли змащуєте нею тісто. Якщо суміш стече на краї, шари можуть злипнутися й завадити йому піднятися. Нарізання зубчастим ножем. Не використовуйте його для листкового тіста: він пошкоджує краї, через що воно гірше піднімається. Натомість оберіть гострий ніж із гладким лезом, щоб отримати рівні зрізи.

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