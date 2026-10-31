У Львові буде хмарно з проясненнями

Початок листопада у Львові та області буде холодним, очікується спад температури повітря місцями лише до 5°С тепла вдень. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз до 4 листопада.

Як вказано у повідомленні, у неділю, 1 листопада, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, істотних опадів не очікується. Вдень температура повітря становитиме близько 6°С тепла, вночі – від 3°С тепла до 2°С нижче нуля, заморозки.

У понеділок, 2 листопада, у Львові та на Львівщині буде хмарно з проясненнями, дощів не прогнозують. Вдень позначки термометрів показуватимуть лише близько 7°С тепла.

У вівторок, 3 листопада, у Львові та області трішки похолодає – вдень до 5°С тепла. Очікується хмарно з проясненнями, без опадів вдень та вночі.

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У середу, 4 листопада, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, вночі незначний дощ, а вдень без істотних опадів. Денна температура повітря становитиме близько 6°С тепла.