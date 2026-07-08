Додавайте зелень у всі страви, бо вона неабияк корисна для організму для,

Нині є доступною різноманітна зелень. Її можна купити у магазинах, супермаркетах, ринках, вона рясно вродила на дачах, присадибних ділянках. Тож дієтолог Андрій Маковецький радить скористатися цим і максимально включати її у раціон: додавати в салати, супи, смузі, соуси, бутерброди тощо, бо це найпростіший і найдешевший спосіб поповнити організм вітамінами, мінералами, антиоксидантами, іншими поживними речовинами, які підтримують судини, травлення, шкіру, зір і загальний тонус організму.

І хоч чітко визначеної норми споживання зелені на день чи тиждень нема, дієтолог каже, що хороша ціль – 300–450 г різної зелені на тиждень або приблизно 50–70 г зелені 5–6 разів на тиждень.

Чому листова зелень є такою корисною для організму?

Підтримує судини. Шпинат, рукола, селера та частина іншої зелені містять природні нітрати. В організмі вони можуть перетворюватися на оксид азоту – речовину, яка допомагає судинам розслаблятися. Ефект залежить від регулярності, кількості та загального раціону.

Підтримує кістки та нормальне згортання крові. Багато видів зелені містять вітамін K. Його особливо багато у петрушці, шпинаті, руколі та базиліку. Цей вітамін потрібний організму для нормального згортання крові та підтримки здоров’я кісток.

Підтримує зір, шкіру та імунну систему. Темно-зелена зелень містить каротиноїди – рослинні пігменти, з яких організм може утворювати вітамін A. Також у зелені є лютеїн і зеаксантин – речовини, які накопичуються в сітківці ока та пов’язані з підтримкою здоров’я зору.

Допомагає засвоювати залізо з рослинної їжі. У петрушці, кропі, м’яті, шпинаті є рослинне залізо. Воно засвоюється гірше, ніж залізо з м’яса чи риби, але його засвоєння покращується, якщо до зелені додати джерело вітаміну C: лимон, апельсин, грейпфрут, ківі, полуницю, малину або болгарський перець.

Додає антиоксиданти та поліфеноли. Петрушка, базилік, кінза, м’ята, кріп – містять рослинні біоактивні речовини. Саме вони дають зелений колір, аромат, гірчинку, пряність і частково мають антиоксидантну дію.

Дієтолог наголошує: при споживанні зелені не так важлива кількість, як регулярність споживання. І не треба шукати одну найкориснішу зелень, а включати у щоденний раціон різну.