У спекотні дні листя томатів нерідко скручується вгору або згортається у трубочку

Скручене листя на томатах часто викликає занепокоєння у городників. Проте не завжди така ознака свідчить про захворювання чи появу шкідників. У багатьох випадках рослини просто реагують на спеку, нестачу вологи або різкі зміни погоди. Важливо вчасно визначити причину, щоб допомогти томатам і не втратити майбутній урожай. Про головні ознаки пише ТСН.

Вплив спеки та сухого повітря

У спекотні дні листя томатів нерідко скручується вгору або згортається у трубочку. Таким способом рослина зменшує випаровування вологи та захищається від перегрівання.

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Особливо часто така проблема виникає у теплицях, де температура повітря швидко підвищується. Якщо листя залишається зеленим і не має плям, причиною найчастіше є саме спека.

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Нестача вологи

Коли томатам бракує води, листя починає не лише скручуватися, а й втрачати пружність. Ґрунт при цьому стає сухим, а рослини виглядають ослабленими.

Поливати томати краще рідше, але рясно, щоб вода проникала до кореневої системи. Поверхневе зволоження не забезпечує рослини необхідною вологою.

Надмірний полив

Постійно вологий ґрунт також може спричинити скручування листя. Коріння отримує менше повітря, а рослина починає слабшати.

Особливо небезпечним перезволоження є на важких ґрунтах або в теплицях із недостатнім провітрюванням. У таких умовах можуть розвиватися кореневі гнилі.

Перепади температури

Томати чутливо реагують на різницю між денною та нічною температурою. Після прохолодних ночей або різкого похолодання листя може деформуватися, а ріст рослин сповільнюється.

Для захисту у відкритому ґрунті можна використовувати агроволокно, а в теплицях слід уникати різких перепадів температури.

Надлишок азоту

Якщо рослини отримують забагато азотних добрив, листя стає темно-зеленим, великим і починає скручуватися. При цьому кущі активно нарощують зелену масу, але гірше формують зав'язі.

Надлишок азоту часто виникає після надмірного внесення органічних добрив або частих підживлень.

Нестача поживних речовин

Дефіцит калію та інших елементів також може впливати на стан листя. Краї листкових пластин іноді жовтіють, підсихають або змінюють форму.

У такому випадку рослини потребують збалансованого підживлення, яке містить основні поживні елементи.

Пошкодження коренів

Після пересаджування, глибокого розпушування або необережної обробки ґрунту коренева система може пошкоджуватися. Через це томати тимчасово гірше поглинають воду та поживні речовини.

Зазвичай рослини відновлюються самостійно через кілька днів, якщо забезпечити їм помірний полив.

Шкідники та хвороби

Якщо разом зі скручуванням листя з'являються плями, наліт, пожовтіння або деформація молодих пагонів, варто уважно оглянути рослини.

Попелиця, білокрилка та павутинний кліщ можуть пошкоджувати листя і спричиняти його викривлення. Також причиною можуть бути грибкові або бактеріальні захворювання.

У разі появи підозрілих симптомів уражене листя слід видалити, а рослини обробити відповідними засобами захисту.

Своєчасний полив, правильне підживлення та регулярний огляд кущів допоможуть томатам легше переносити спеку та залишатися здоровими протягом усього сезону.