Литва обмежила використання в країні продуктів «Лабораторії Касперського»

СвітВолодимир Пиріг, 22 грудня800

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У четвер, 21 грудня, Литва заборонила використовувати антивірусні програми російської компанії Kaspersky Lab («Лабораторія Касперського») на комп’ютерах державних органів і приватних підприємств. Йдеться про комп’ютери, за допомогою яких здійснюється керування енергетичною, фінансовою та транспортною інфраструктурою.

Уряд Литви попередив: застосування програмного забезпечення Kaspersky може загрожувати національній безпеці, пише «Німецька хвиля» з посиланням на агентство «Reutrers».

В свою чергу представництво російської компанії вже заявило, що перевіряє можливість юридичного оскарження рішення литовського уряду.

Як повідомляв ZAXID.NET, антивірусне програмне забезпечення російської «Лабораторії Касперського» відтепер на офіційному рівні заборонене у державних структурах США.

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