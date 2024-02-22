Типовий проект можна буде адаптувати відповідно до місцевості

Литва ініціювала міжнародний архітектурний конкурс адаптивного дизайн-проекту для відбудови знищених війною шкіл в Україні. Переможець конкурсу укладе контракт на 300 тис. євро, який передбачатиме розробку типового проекту школи, його безоплатно передадуть у користування українським громадам. Про це 22 лютого повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

Він зазначив, що конкурс відбудеться за проектом «Школа майбутнього для України». Команди архітекторів напрацюють проекти для відновлення закладів освіти, це допоможе Україні зекономити час і ресурси.

«Відбудувати краще, ніж було. Створити такі школи, які будуть безпечними та функціональними, а головне – відповідатимуть потребам учнів і вчителів. Це важливий фокус МОН і наших партнерів», – зазначив Оксен Лісовий.

Автори трьох найкращих проектних ідей отримають винагороди 8-10-12 тис. євро. Кожна команда, яка хоче взяти участь у конкурсі, має складатися щонайменше з двох архітекторів: один повинен мати право практикувати в Україні, а інший – за її межами. З авторами найкращого проекту укладуть контракт на 300 тис. євро для розроблення адаптивного дизайн-проекту школи. Готове рішення передадуть громадам.

Адаптивний архітектурний проект передбачає набір архітектурних рішень для проектування будівлі – ділянки, інтер’єру та екстер’єру, які можна буде застосувати багаторазово, їх можна адаптувати для різних місць, відповідно до місцевого контексту.

«Вирішили розробити концепцію багатофункціонального навчально-виховного комплексу, який має вмістити близько 550 дітей різного віку, від початкової школи до ліцею, з приміщеннями для тимчасового проживання учнів та вчителів, просторами для громадської діяльності та психологічної реабілітації, а також укриттям подвійного призначення», – зазначено на сторінці литовського проекту.

Проект «Школа майбутнього для України» має на меті допомогти українцям відбудувати школи та відновити освітній сектор, що сильно постраждав від війни. Литовський фонд розвитку співпраці та гуманітарної допомоги виділив 500 тис. євро на його реалізацію. Про деталі участі в конкурсі можна дізнатися тут.

Зазначимо, в Україні внаслідок війни зруйновані або сильно пошкоджені понад 3000 шкільних будівель. Понад третина українських школярів мають доступ лише до дистанційного навчання. Велика частина учнів не відвідує школу, бо там немає бомбосховищ.