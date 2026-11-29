Влада східної Лівії планує вимагати від України компенсацію за удар по порту Бенгазі

Влада східної Лівії планує вимагати від України компенсацію за удар по порту Бенгазі. Виплати, зокрема, мають покрити збитки портовій інфраструктурі та місцевим підприємствам, а також допомогу родинам загиблих і постраждалим. Про це у суботу, 28 листопада, повідомив міністр закордонних справ уряду східної Лівії Абдулхаді аль-Хвайдж.

За словами аль-Хвайджа, його уряд має повне законне право вимагати компенсації та відшкодування за ці атаки. Він уточнив, що вимоги передбачатимуть виплати родинам загиблих і постраждалим, а також компенсацію збитків, завданих портовій інфраструктурі та місцевому бізнесу.

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Водночас міністр не повідомив, яку суму планують вимагати від України, коли це зроблять і до якої інстанції звертатимуться.

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Нагадаємо, у ніч проти 22 листопада в порту Бенгазі в Лівії вибухнув і загорівся російський корвет «Меркурій» проєкту 20380 «Стерегущий». Згодом стало відомо про атаку на ще одне російське судно в районі порту – ролкер ASCALON.

Україна офіційно підтвердила проведення спецоперації поблизу лівійського порту Бенгазі, під час якої сімома морськими дронами уразили два судна. Після цього Лівія звинуватила Зеленського у тероризмі через атаку на російські судна