ЛМР передасть обласній лабораторії 20 наборів реагентів для тестування на коронавірус

У Львові планують запустити роботу лабораторії для визначення коронавірусу

Львівська міськрада допоможе обласній лабораторії запустити тестування на коронавірус. Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, для цього заплановано купити 20 наборів реагентів для проведення ПЛР-тестування, що вистачить для перевірки близько 2 тис. осіб. Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

«Першочерговим завданням для мене є допомогти державі запустити нашу обласну лабораторію, щоби ті самі тести возити не до Києва, а у Львові можна було робити. Я отримав вчора багато порад щодо реагентів, де їх можна взяти. Якщо держава має труднощі, треба допомагати. Потрібно більше людей тестувати. Одноразові експрес-тести у нас зараз є, але вони показують результат, коли вже хвороба активно працює», — сказав Андрій Садовий.

До слова, як раніше зазначав міський голова, Львівська обласна лабораторія має сучасне обладнання для проведення ПЛР-тестування, але потрібні сертифіковані реагенти, які в Україні не виробляються. Наразі зразки для проведення аналізу змушені передавати до Києва. Лабораторія у Львові дозволила б отримувати результати значно швидше.

Нагадаємо, місто замовило 20 наборів реагентів для всіх етапів ПЛР-тестування на суму понад 1 млн грн. Проте цього є недостатньо. Відтак міський голова закликав всіх медиків, фармацевтів, власників чи працівників медлабораторій, науково-дослідних установ, за можливості, допомогти місту з якісними імпортними реагентами.

«Велика подяка підприємцям, які долучаються. Станом на сьогодні від держави ми лише отримали 100 тис. паперових масок. Обладнання, тести ми самі шукаємо», — додав Андрій Садовий.

Детальніша інформація щодо потрібних реагентів тут.

ПЛР-тестування – це лабораторне тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Ці тести дають можливість достовірно встановити, навіть до початку прояву симптомів, наявність коронавірусу Covid-19 в людини, а також і його відсутність.

Раніше ZAXID.NET вже повідомляв про те, що НАН України анонсувала виробництво українських тест-систем на коронавірус.

Нагадаємо, як раніше повідомляв ZAXID.NET, благодійники та підприємці вже долучилися до збору коштів та закупівлі необхідного медичного обладнання та медзасобів. Зокрема у Львові Гарнізонний храм ім. святих Петра і Павла оголосив збір коштів на апарат штучної вентиляції легень. Львівська лікарня швидкої допомоги вже отримала 500 експрес-тестів на коронавірус. Окрім того, вже 4 млн грн для лікарень Львова надали компанії «Ензим» і «Кормотех», а «Епіцентр» має закупити для лікарень 100 апаратів штучної вентиляції легень. А львівська IT-компанія SoftServe витратить 10 млн грн на протидію коронавірусу.