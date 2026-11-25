Попередній підрядник, який вже співпрацював з університетом, фігурував у розслідуванні про завищення цін

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 24 листопада оголосив тендер на капітальний ремонт теоретичного корпусу на вулиці Шімзерів, 3А у Львові. Очікувана вартість робіт становить 315,2 млн грн. Закупівлю профінансують за кошти Ради Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Відповідний тендер був опублікований в системі Prozorro. Завершити ремонт мають до 31 грудня 2027 року.

Згідно з тендерною документацією, проєкт передбачає комплексне оновлення будівлі й створення безбар’єрного простору. Йдеться про спеціальне обладнання, яке має полегшити доступ до корпусу людям з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення.

Однією з найбільш масштабних позицій у переліку робіт є встановлення вертикального підйомника для маломобільних людей. Він призначений для вертикального переміщення людей, зокрема тих, хто користується кріслами колісними.

Окремий блок робіт стосується облаштування санвузлів. У корпусі планують встановити 21 унітаз для маломобільних осіб. Також у кошторисі передбачили 15 поручнів для раковин підлогово-настінного типу і 26 прямих настінних поручнів.

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Для людей із порушеннями зору мають облаштувати тактильну навігацію. Зокрема, закупівля передбачає 3 191 тактильний конус зі сталі, 142,84 м контрастної самоклейної стрічки для маркування перешкод і 17,48 м² жовтої тактильної бруківки.

Безпечніше пересування сходами мають забезпечити гумові накладки двох типів – жовті та чорні. Крім цього, проєкт передбачає встановлення поручнів та огорож, а також використання антиковзкої керамічної плитки для підлоги.

Роботи охоплять і територію навколо корпусу. Там планують облаштувати тактильну бруківку, мощення фігурними елементами та тротуарне покриття з бетонних плит.

Водночас тендерна документація охоплює також масштабні роботи з оновлення фасаду, покрівлі, інженерних мереж та інших конструкцій будівлі.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького вже оголошував закупівлю на ремонт теоретичного корпусу на вулиці Шімзерів із бюджетом близько 222 млн грн. Тоді в тендері взяв участь лише один учасник – ПП «Будпрайм», який раніше вже отримувала підряди від університету. Про цю закупівлю стало відомо 13 лютого 2026 року.

Попередній підрядник, ПП «Будпрайм», також фігурував у розслідуванні ZAXID.NET про можливе завищення цін під час добудови школи в селі Либохора на Львівщині. Компанія тричі отримувала підряди на цей об’єкт у 2016, 2019 та 2023 роках на загальну суму понад 50 млн грн. Під час аналізу кошторису останньої закупівлі журналісти виявили понад 40 позицій із можливим завищенням вартості, зокрема на меблі, будівельні матеріали та холодильники. Загальну потенційну переплату оцінили у 2,7 млн грн. У червні 2024 року Львівська ОВА повідомляла, що загальна вартість будівництва школи зросла до 196,9 млн грн.