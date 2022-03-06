Підприємців закликали не займатися мародерством, піднімаючи ціни на соціальні продукти

Львівська ОДА нагадала підприємцям, що відповідно до рішення уряду торговельна надбавка на соціальні продукти не може перевищувати 10%. В умовах війни завищені ціни на продукти розцінюватимуть як мародерство. Тому мешканців області закликали повідомляти про такі порушення.

«Вартість соціально значущих продуктів харчування у місцях торгівлі має залишатись такою як 23 лютого. Наша держава вже десятий день перебуває у воєнному стані. У таких реаліях завищення цін слід розцінювати як мародерство», – наголосив у неділю, 6 березня, голова Львівської ОДА Максим Козицький.

У ЛОДА нагадують, що до соціальних належать такі продукти: хліб житньо-пшеничний, батон, крупа гречана, борошно пшеничне (вищий сорт), цукор, макаронні вироби українського виробництва (вермішель з борошна вищого сорту), молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці), яйця курячі категорії С1, птиця (тушка куряча), масло вершкове жирністю 72,5%.

За цінами на продукти стежить Головне управління Держпродспоживслужби. За виявлені порушення підприємців штрафуватимуть.

Мешканців закликають повідомляти про порушення:

Держпродспоживслужба – на електронну пошту info@dpss.gov.ua або за телефонами 050 230 04 28, 096 000 98 23;

Територіальний орган Держпродспоживслужби – електронна пошта office@lvivdpss.gov.ua, номер телефону 032 261 36 90.

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