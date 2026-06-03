«Шляховик-Т» виграв другий за рік тендер ЛОДА на утримання доріг

Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації визнав переможцем тендеру на утримання місцевих доріг ТзОВ «Шляховик-Т». Протягом 2,5 років будівельна компанія доглядатиме 2176 км районних доріг на Львівщині за 2,36 млрд грн. Про це стало відомо з опублікованої на платформі Prozorro закупівлі.

На початку травня департамент дорожнього господарства ЛОДА оголосив тендер на поточний ремонт та експлуатаційне утримування автомобільних доріг загального користування місцевого значення Львівської області сукупною протяжністю 2176,3 км. Очікувана вартість становила 2,566 млрд грн. За ці гроші переможець мав до кінця 2028 року доглядати місцеві автошляхи – ліквідувати вибоїни та тріщини, доглядати за узбіччями, прибирати сміття, розчищати сніг, міняти щити дорожніх знаків, фарбувати відбійники тощо.

У тендері взяв участь лише один учасник – ТзОВ «Шляховик-Т» із пропозицією 2,365 млрд грн. Це на 201 млн грн менше, від очікуваної вартості. Після усунення недоліків у поданій документації департамент ЛОДА визнав компанію переможцем тендеру та оприлюднив повідомлення про намір укласти угоду.

У документах, поданих на тендер, ТзОВ «Шляховик-Т» заявило про залучення до ремонту та утримання доріг кількох субпідрядників, зокрема ТзОВ «Магістраль», МПП «Нара», ТзОВ «Балтом Україна», ФОП Аветісян С.А. тощо. Компанія орендує у цих партнерів будівельну техніку, використовує їхні ремонтні майстерні тощо.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Це другий тендер на утримання місцевих доріг від департаменту дорожнього господарства, який цьогоріч виграв «Шляховик-Т». У лютому компанія стала переможцем закупівлі на обслуговування 1800 км шляхів за 1,398 млрд грн.

Попередні аналогічні тендери у 2023 році також вигравав «Шляховик-Т». Тоді за обслуговування майже 3000 км доріг на Львівщині до кінця 2025 року вона отримала 3,2 млрд грн (тут і тут).

Згідно з даними YouControl, ТзОВ «Шляховик-Т» було зареєстроване у 2019 році у Теребовлі на Тернопільщині, однак згодом фірму перереєстрували до Львова. Спершу власником був громадянин Вірменії був Сірак Мнацаканян, а нині нею володіє бродівський підприємець Микола Карпець. Торік компанія отримала 857, 48 млн валового прибутку, чистий дохід був 29,01 млн грн.

Департамент дорожнього господарства ЛОДА, згідно з даними платформи Vkursi, є найбільшим замовником для «Шляховик-Т». Загалом за останні роки сторони уклали 23 договори підряду на 11,624 млрд грн.