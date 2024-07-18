Школа у Либохорі Боринської територіальної громади, червень 2024 року

Комунальне підприємство Львівської облради «Технічний нагляд» у червні 2024 року уклало угоду з приватним підприємством «Будпрайм» на будівництво триповерхової школи в селі Либохора Самбірського району. Згідно з системою публічних закупівель Prozorro, вартість робіт становить 95,9 млн грн, з яких 5,4 млн грн планують витратити на шкільні меблі. Договірна ціна угоди тверда, тому підрядник не може змінювати вартість робіт. ZAXID.NET проаналізував кошторисну документацію й встановив, що ціни за меблі на 30% вищі за ринкові й замовник потенційно переплатить майже 1,7 млн грн.

Школу у Либохорі почали будувати ще у 2008 році. ПП «Будпрайм» тричі отримувало підрядина будівництво у 2016, 2019 та 2023 роках. За виконані роботи підприємство отримало понад 50 млн грн. У червні 2024 року Львівська обласна військова адміністрація повідомила, що загальна вартість будівельних робіт зросла до 196,9 млн грн. КП Львівської облради «Будпрайм» провело новий тендер на добудову школи в Либохорі за 95,9 млн грн, на який ніхто окрім «Будпрайму» ніхто не прийшов. Компанія отримала підряд за очікуваною ціною, в якій врахували низку товарів та будматеріалів за значно завищеними цінами.

У кошторисі 1,7 млн грн припадає на комплекти з учнівських столів та стільців по 4,8 тис. грн. У документах прямо вказали, що підрядник орієнтується на ціни, які пропонує виробник шкільних та дитячих меблів з Вінниччини ТОВ «Аншар груп». Однак, станом на момент публікації у четвер, 18 липня, ціна за такий комплект на сайті ТОВ «Аншар груп» становить 3,2 тис. грн, тому загальна переплата за комплекти може скласти 600 тис. грн.

Вартість письмових столів з шухлядами у кошторисі становить 5,6 тис. грн за одиницю. Натомість в «Аншар груп» вони коштують 3,7 тис. грн. Відтак за 74 письмові столи можуть переплатити майже 140 тис. грн. Вартість тримісних крісел для актової зали у кошторисі вказана 9,1 тис. грн за одиницю, водночас як в «Аншар груп» вони коштують по 6,9 тис. грн, тому ймовірна переплата становитиме майже 106 тис. грн.

Крім шкільних меблів, у кошторисі також завищена ціна на клей (дисперсію полівінілацетатну непластифіковану) 406 грн за кілограм. Водночас у франківського виробника ECOhim можна знайти пропозицію по 113 грн за кг. Потенційна переплата сягає понад 670 тис. грн.

Акрилова фарба Ceresit СТ 42 в кошторисі вказана по 372 грн за л. На сайті «Епіцентру» фарбу можна придбати за 240 грн за л, тому ймовірна переплата складає понад 230 тис. грн.

ZAXID.NET також вдалось встановити, що у кошторисі завищена ціна на п'ять холодильників Techodom. Вартість моделі Techodom AF07PKMTN New (700 л, 0,29 кВт) у документації становить 88 тис. грн, а в магазинах її можна придбати по 66 тис. грн. Трохи потужнішу модель Techodom AF14PKMTN New (1400 л, 0,32 кВт) в кошторисі вказали по 142 тис. грн, а в магазині їх продають по 103 тис. грн. Відтак лише на цих холодильниках переплата може скласти понад 120 тис. грн.

Загалом ZAXID.NET вдалось знайти у кошторисі є завищення на більш як 40 позиціях, загальна переплата за якими може скласти 2,7 млн грн. Зазначимо, що замовник вказав у кошторисі набагато більше позицій, з яких неможливо точно ідентифікувати товар й порівняти з ринковою ціною. Через це загальна сума переплати може бути іншою.

Нагадаємо, що комунальне підприємство Львівської облради «Технічний нагляд» є правонаступником «Управління капітального будівництва» Львівської облради. Керівницею підприємства з 2021 року є Марія Желізко. Зазначимо, що наразі виконувачем обов'язків керівника Львівської обласної ради є Юрій Холод.

На аналітичному порталі YouControl йдеться, що приватне підприємство «Будпрайм», яке перемогло в аукціоні, зареєстроване у Львові й з 2017 року займається будівництвом. Керівником та власником компанії є 43-річний Михайло Рущишин з села Новосілки-Гостинні Самбірського району.

Додамо, що школу у Либохорі планують добудувати до кінця 2025 року. Зокрема, підрядник має придбати устаткування для пожежної сигналізації, встановити систему відеонагляду, відремонтувати каналізацію, встановити систему вентиляції, збудувати гараж та котельню, придбати шкільні меблі та інвентар. Крім цього, планують пробурити свердловину для водопостачання, збудувати протипожежну насосну станцію, облаштувати огорожу, озеленити територію тощо. Після завершення будівництва у школі мають навчатися 360 учнів.