Будинок на пл. Ринок, 17 збудував у другій половині XVII століття Франц Венінґ

Львівська обласна рада здала в оренду на три роки приміщення першого поверху в кам’яниці на площі Ринок, 17. Вартість щомісячної оренди під аптеку переможцю аукціону обійдеться в 17,3 тис. грн.

Йдеться про оренду приміщення загальною площею 50,2 м² на площі Ринок, 17 у Львові, що є на балансі КП ЛОР. Об’єкт є пам’яткою архітектури національного значення, побудований у 1574 році Францом Венінґом. Приміщення на першому поверсі виставили на аукціон 26 жовтня 2026 року через електронний майданчик «Prozorro.Продажі». Стартова ціна лоту – 10 541,45 грн

Фото зі сторінки аукціону

Торги провели через чотири дні – 30 жовтня. Участь через англійський трираундовий аукціон взяли троє учасників. У Львівській обласній раді у відповідь на запит ZAXID.NET повідомили, що серед учасників, які змагалися за оренду цього приміщення, були – КП ЛОР «Міжлікарняна аптека №272», КП ЛОР «Апетка №22» та ПП «Соломія-Сервіс», що входить до корпоративної групи відомої мережі аптек «Подорожник».

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Переможцем стала ПП «Соломія-Сервіс», яке запропонувало за оренду 50,2 м² 90 999 грн на місяць, що у понад 8 разів вище від стартової ціни лоту. Разом з тим на платформі «Prozorro.Продажі» йдеться про дискваліфікацію переможця торгів. У відповіді Львівська обласна рада пояснила це тим, що ПП «Соломія-Сервіс» відмовилася від оренди приміщення.

«Водночас, після завершення аукціону ПП “Соломія-Сервіс” листом від 03.11.2026 повідомило про відмову від підписання протоколу електронного аукціону сформованого 30.10.2026, згідно якого визнана переможцем аукціону», – йдеться у відповіді на запит.

Відтак право оренди державного комунального майна перейшло до іншого учасника торгів, чинного орендаря – Комунального підприємства Львівської обласної ради «Апетка №22». Під час торгів цей учасник запропонував 17,3 тис. грн. Це означає, що за квадратний метр КП платитиме 345,72 грн.

Наразі очікується опублікування протоколу торгів, а після цього – укладання угоди оренди з переможцем аукціону. З переможцем укладуть договір оренди на три роки.

До слова, для порівняння в оголошенні приватного власника на порталі OLX, місячна оренда приміщення першого поверху на площі Ринок, 6 у Львові становить 2600 євро (близько 130,9 тис. грн за актуальним курсом НБУ).

Йдеться про загальну площу 49,6 м². В описі зазначається, що оренда в центрі міста здається під магазин, шоурум, салон або офіс. Згідно з цим, вартість квадратного метра становить 2 640,38 грн (58 доларів за актуальним курсом НБУ).

Що відомо про кам'яницю на пл. Ринок, 17?

Будинок на пл. Ринок, 17 збудував у другій половині XVII століття Франц Венінґ – радник бурмістра Львова. Він прибув до міста із Саксонії у 1574 році та згодом отримав міське громадянство.

Будівля має чотири поверхи та поєднує елементи ренесансу, готики та рококо. Найпомітніші зміни фасад отримав у XVIII столітті, коли будівлю перебудували в стилі рококо. Згодом власником був відомий патрицій Матей Гайдер. Він заповів кам'яницю на громадські потреби, зокрема для фінансування посади трубача на вежі ратуші, який виконував міський гейнал. Наприкінці XIX століття на першому поверсі діяло співоче товариство «Ехо», засноване у 1887 році, а також товариство пожежників.