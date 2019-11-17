Лукашенко заявив про намір балотуватися в президенти Білорусі у 2020 і 2025 роках

Олександр Лукашенко не проти побути президентом Білорусі ще два терміни, але не образиться, якщо його не оберуть

Президент Білорусі Олександр Лукашенко після голосування на дострокових парламентських виборах у неділю, 17 листопада, заявив журналістам, що має намір балотуватися на пост президента країни у 2020 і 2025 роках.

«Президент прокоментував намір балотуватися на майбутніх виборах глави держави в 2020 і 2025 роках. Олександр Лукашенко наголосив, що не тримається за цей пост, але вважає для себе обов'язковим запропонувати свою кандидатуру, а люди зроблять вибір», – сказано в повідомленні його прес-служби.

Російський «Интерфакс» пише, що Лукашенко заявив, що не буде триматися за своє крісло «посинілими пальцями». За словами президента Білорусі, він не образиться, якщо його не підтримають на виборах. Однак, як зазначив Лукашенко, якщо громадяни Білорусі цінують стабільність, суверенітет та незалежність, то вони «самі повинні прийти і сказати: “Президенте, ти ще здоровий, балотуйся, будь ласка»».

Лукашенко очолює країну п'ять термінів поспіль з 1994 року.

У неділю, 17 листопада, в Білорусі проходять вибори депутатів Палати представників Національних зборів VII скликання. На 110 місць в Палаті представників Національних зборів претендує 513 кандидатів від 12 партій і кількох громадських рухів.