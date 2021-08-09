«Президент» Білорусі Олександр Лукашенко наразі не має наміру вводити санкції проти України

Самопроголошений «президент» Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не має наміру вводити санкції проти України, проте, якби було таке бажання, то він і його друг президент РФ Володимир Путін могли б дуже швидко поставити Україну «на коліна». Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«З нашого боку ніяких санкцій відносно вас [України] вводити не збираємося. Якби ми хотіли вас поставити на коліна, будемо відверті, ми б це зробили протягом доби разом з нелюбим вами президентом Путіним. Ми б перестали вам постачати пально-мастильні матеріали, і завтра на вилах би повиносили і Зеленського, і всіх інших», – заявив Лукашенко на прес-конференції 9 серпня.

Крім того, він говорив, що президент України Володимир Зеленський навмисно псує відносини між країнами, а також звинуватив його в організації поставок зброї в Білорусь і в підготовці бойовиків.

«Він [Зеленський] через кордон перекидає сюди зброю, вибухівку. Ми ж це знайшли, їм показали. І наш очільник КДБ їм чітко сказав, що ми бачимо, хто з силовиків органів влади офіційних в Україні це організовує», – заявив він.

На заяву Лукашенка відреагували в Офісі президента. Там заявили, що заяви Лукашенка спрямовані на відвертання уваги від внутрішньополітичної ситуації в цій країні.

Як заявив прес-секретар голови Української держави Сергій Никифоров, президент Володимир Зеленський називає безпідставними звинувачення з боку Олександра Лукашенка в підготовці на території України бойовиків, яких потім нібито направляють у Білорусь.

«Президент наголошує на тому, що Україна бореться з бойовиками, а не тренує їх, як заявив Олександр Лукашенко. Заяви Олександра Лукашенка Володимир Зеленський називає безпідставними», – зазначив він.

Прес-секретар президента зауважив, що зусилля української влади спрямовані на зміцнення безпеки в країні та повернення тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

Самопроголошений президент Білорусі також натякнув, що закриття кордону було вимушеним, хоча українці та білоруси, які мешкають в прикордонних територіях є «рідними людьми, які ходили в гості один до одного» через кордон.

Як інформував ZAXID.NET, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав Україну додатковою загрозою, «якої раніше не було», а українську владу звинуватив у проведенні «антинародного курсу».

Україна відкрито засуджувала репресії режиму Лукашенка проти опозиції і громадян, а також не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.