Як подати показники лічильників онлайн у Львові.

У вівторок, 9 листопада, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 52 вулицях Львова. Протягом дня, із 09:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами: Акацієва, 17, 18

Білоцерківська, 2, 2А, 3, 4, 6, 8

Варшавська, 101, 102, 103, 104а, 104в, 104г, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 119а, 123, 123А, 125, 127, 127А, 129, 136, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 57, 61, 61А, 61б, 67, 69, 73, 77, 83, 85, 85б, 85ц, 89, 89а, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98

Венеціанова О., 10, 11, 12, 13, 15, 2, 6, 9

Вигін, 1, 20, 22, 26, 3

Виговського І., 47а, 51, 53, 55

Випасова, 11

Гайова, 12, 14, 18, 2, 4, 6, 8

Гіацинтова, 3, 4, 5, 6, 7

Дністерська, 21, 23

Дунайська, 32

Ждахи, 10, 11, 13, 15

Загула Д., 1, 3, 5

Зелена, 115, 144, 266А, 275

Зимова, 22А, 22Б, 23А, 28а, 28б, 42, 62, 62А

Зимова горішня, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 26А, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Зимова долішня, 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 7

Калнишевського, 1

Каховська, 12, 17а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 24, 26

Кедрова, 5

Колесси академіка, 12, 14

Кульчицької, 4, 6, 12

Лаврівського, 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27А, 27-б, 29, 29а, 29б, 3, 30, 30а, 31, 31а, 31б, 32, 33, 33а, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 41а, 43, 45, 45а, 45б, 47, 49, 49а, 5, 51, 6а, 7, 7а, 7б, 7В, 8

Ланова, 11, 13, 14д, 6, 9

Липи Ю., 16, 35

Ловецька, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 20/1, 20а, 25, 27, 4, 6, 7, 8

Мазепи I. Гетьмана, 11г, 13, 13а

Млинова, 5, 8

Молодіжна, 3, 5, 8, 9

Надійна, 27

Нечая Д., 3, 8

Орлина, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8

Патона Є., 10, 14, 16, 18, 20, 8

Підлісна, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 9, 9а

Плужника Є., 6

Повітряна, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88

Потебні О., 11, 11а, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Поштова, 18

Радість, 10, 10А, 11, 13, 18, 20, 21, 21а, 4, 8А

Радість бічна, 11, 15, 17, 1А, 3, 5, 8, 9

Рільнича, 1, 10, 11, 12, 14, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 9

Роксолани, 21, 23, 25

Рудненська, 12а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Сірка І., 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 8, 9

Стадників (Біл.), 1, 10, 11, 11а, 12, 12б, 13, 14, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 25а, 25а/2, 26, 28, 2а, 3, 30, 32, 34, 3а, 4, 5, 6, 7, 9

Стрийська, 292, 292а, 302, 306, 308, 310, 312, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330

Суботівська, 13, 14, 16, 5, 7а, 9а, 9б

Трещаківського Л., 10, 10а, 12, 12а, 3, 4, 5, 6, 8

Тунельна, 15, 22

Тюльпанова, 11, 4, 6, 7, 8, 9

Чагарникова, 11, 11а, 12, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Широка, 64, 66

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