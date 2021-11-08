У вівторок понад 50 вулиць Львова впродовж дня будуть без світла
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У вівторок, 9 листопада, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 52 вулицях Львова. Протягом дня, із 09:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами:
- Акацієва, 17, 18
- Білоцерківська, 2, 2А, 3, 4, 6, 8
- Варшавська, 101, 102, 103, 104а, 104в, 104г, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 119а, 123, 123А, 125, 127, 127А, 129, 136, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 57, 61, 61А, 61б, 67, 69, 73, 77, 83, 85, 85б, 85ц, 89, 89а, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98
- Венеціанова О., 10, 11, 12, 13, 15, 2, 6, 9
- Вигін, 1, 20, 22, 26, 3
- Виговського І., 47а, 51, 53, 55
- Випасова, 11
- Гайова, 12, 14, 18, 2, 4, 6, 8
- Гіацинтова, 3, 4, 5, 6, 7
- Дністерська, 21, 23
- Дунайська, 32
- Ждахи, 10, 11, 13, 15
- Загула Д., 1, 3, 5
- Зелена, 115, 144, 266А, 275
- Зимова, 22А, 22Б, 23А, 28а, 28б, 42, 62, 62А
- Зимова горішня, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 26А, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Зимова долішня, 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 7
- Калнишевського, 1
- Каховська, 12, 17а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 24, 26
- Кедрова, 5
- Колесси академіка, 12, 14
- Кульчицької, 4, 6, 12
- Лаврівського, 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27А, 27-б, 29, 29а, 29б, 3, 30, 30а, 31, 31а, 31б, 32, 33, 33а, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 41а, 43, 45, 45а, 45б, 47, 49, 49а, 5, 51, 6а, 7, 7а, 7б, 7В, 8
- Ланова, 11, 13, 14д, 6, 9
- Липи Ю., 16, 35
- Ловецька, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 20/1, 20а, 25, 27, 4, 6, 7, 8
- Мазепи I. Гетьмана, 11г, 13, 13а
- Млинова, 5, 8
- Молодіжна, 3, 5, 8, 9
- Надійна, 27
- Нечая Д., 3, 8
- Орлина, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8
- Патона Є., 10, 14, 16, 18, 20, 8
- Підлісна, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 9, 9а
- Плужника Є., 6
- Повітряна, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88
- Потебні О., 11, 11а, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Поштова, 18
- Радість, 10, 10А, 11, 13, 18, 20, 21, 21а, 4, 8А
- Радість бічна, 11, 15, 17, 1А, 3, 5, 8, 9
- Рільнича, 1, 10, 11, 12, 14, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 9
- Роксолани, 21, 23, 25
- Рудненська, 12а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
- Сірка І., 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 8, 9
- Стадників (Біл.), 1, 10, 11, 11а, 12, 12б, 13, 14, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 25а, 25а/2, 26, 28, 2а, 3, 30, 32, 34, 3а, 4, 5, 6, 7, 9
- Стрийська, 292, 292а, 302, 306, 308, 310, 312, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330
- Суботівська, 13, 14, 16, 5, 7а, 9а, 9б
- Трещаківського Л., 10, 10а, 12, 12а, 3, 4, 5, 6, 8
- Тунельна, 15, 22
- Тюльпанова, 11, 4, 6, 7, 8, 9
- Чагарникова, 11, 11а, 12, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Широка, 64, 66
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