«Дух Різдва» від INSO-Львів

Концерт «Дух Різдва» у Гарнізонному храмі святих Петра і Павла. Слухачів у п'ятницю, 21 січня, о 19:00 скликає ансамбль мідних духових інструментів оркестру «INSO-Львів». Виконають українські та світові колядки. Вхід – вільний, але стоятимуть скриньки і охочі зможуть допомогти музикантам зібрати гроші на нові музичні інструменти. Деталі тут.

Виставка Євгена Лисика

Виставку митця Євгена Лисика презентують у «Я Галерея Львів». Цей автор був багаторічним головним художником Львівської опери, дозволяв собі у радянські часи створювати авангардну сценографію до вистав та приватно малювати картини того ж стилю. У галереї до кінця березня виставляють рисунки Євгена Лисика на теми війни, його дитинства і походження світу.

«Це екзистенція людини на нашій землі, це людська драма від його народження до кінця життя. Бо кожна людина переживає в своєму житті особисту драму. Фактично ця виставка і взагалі татова творчість – це є роздуми над цією глобальною темою», – розповіла донька художника Анна Лисик.

«Коли ми говоримо про Євгена Лисика у стінах «Я Галерея» у Львові, – це оригінальний сценарій побудови виставки, оригінальна подорож в його життя і роботи, які на всіх справлять незабутнє враження», – запросив куратор виставки Павло Гудімов.

Більше інформації за посиланням.

Фестиваль експериментів та андеграунду «Воргола»

У Львові влаштують фестиваль «Воргола» від п'ятниці до неділі, 21-23 січня, у домі культури Nazva на вул. Завдській. На глядачів чекають виставки, музично-поетичні перформанси, публічні дискусії, читання та антивистави. Це фестиваль експериментів та андеграунду. Деталі тут.

Гала-концерт до Дня соборності України

У Львівській опері відбудеться гала-концерт української музики до Дня соборності. У суботу, 22 січня, солісти та оркестр і хор театру виконають арії та номери з опер українських композиторів. Зазвучать фрагменти з «Тараса Бульби» Миколи Лисенка, «Золотого обруча» Бориса Лятошинського, «Украденого щастя» Юлія Мейтуса, «Коли цвіте папороть» Євгена Станковича.

«Ми намагалися поєднати, щоб глядачу було цікаво і комфортно слухати те, що він вже добре знає, а також знайомити із тим, що мало виконується на наших сценах», – запросила диригентка Ірина Стасишин.

Більше інформації за посиланням.

Закриття фестивалю «Велика коляда»

І ще трохи поколядуємо. 23 січня буде заключний гала-концерт фестивалю «Велика коляда». Задля безпеки слухачів, він відбуватиметься онлайн на Youtube. Нагадаємо, що цьогоріч цей фестиваль присвятили буковинській коляді і всі хори та солісти, які брали участь у попередніх виступах, заспівають разом на гала-концерті. Програма доступна за посиланням.

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