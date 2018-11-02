Капела «Дударик» стрілецькі пісні зміксує зі світовими хітами.

Пісні Січових Стрільців та Галицької Армії в міксі зі світовими хітами гуртів Queen, Led Zeppelin, The Beatles. Таку драйвову програму підготувала капела «Дударик» із рок-фольк-фанк гуртом «Русичі», інструменталістами з «Плачу Єремії», фронтменом гурту «Дивні» Віталієм Бондарем та Зіновієм Карачем. Отож «Човен хитається серед води» зазвучить в стилі новоорлеанського джазу. А в рок-н-ролі почуєте всім відому пісню «Ой, на горі, на Маківці». Дійство відбудеться у суботу, 3 листопада, в центрі Довженка, а у неділю – в Палаці Хоткевича. Початок о 17:00. Вхід вільний.

«Богдана Лепкого «Чуєш, брате мій» ... Він був у Перемишлі і бачив, як тисячі українців покидають Україну в часі війни. Йому щеміло серце. І я собі уявив то, як ф'южн», – розповів автор проекту, директор капели «Дударик» Дмитро Кацал.

У Нацмузеї — перша цілісна виставка Богдана Сойки.

Твори цілого його життя – у Національному музеї. До 80-річчя Богдана Сойки – до якого художник не дожив кілька місяців – рідні влаштували виставку. Тут і ранні його твори, і ті, які писав на схилі літ. Всі речі – з приватних збірок і родинного фонду. Тож майже сотня рисунків і живописних полотен. Митець був учнем Довбошинського, Манастирського, Сельського. І навіть входив у групу «підпільна академія» чи «духовна школа» Карла Звіринського.

«Це або простий олівець, або кольорові олівці. Він також працював у царині монументального мистецтва, станкового малярства та станкової графіки. Декоративного мистецтва», – розповіла Любава Собуцька, працівниця Національного музею.

В Органному залі зазвучать мадриґали та французький шансон.

Шансон, орган та інші блаженства. Таку концертну програму пропонує Органний зал цієї неділі, 4 листопада. Звучатимуть ліричні мадриґали та духовна музика сучасності, французький шансон та модерні обробки фольклору різних народів. Вокальний ансамбль «Collegium Musicum Ensemble» під керівництвом диригента Віктора Пилипишина запропонує меломанам твори містичних італійців Джезуальдо і Монтеверді, а також вибухових авангардистів Пярта і Лігеті.

«Вокальний ансамбль створений спеціально, щоб презентувати прем’єри. Тож запрошуємо також послухати новостворені твори британського композитора Лойда Мура. Буде вокал, буде орган і буде дуже класно», – пояснив Тарас Демко, заступник директора Органного залу.