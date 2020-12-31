Новий рік та Різдво у Львові.

«!FEST Weekend: Новорічний» кличе на тусівку.

Новорічних концертів просто неба у центрі Львова не буде. Натомість у FESTrepublic скликає на тусівку «!FEST Weekend: Новорічний». Від 1 до 3 січня львів'ян бавитимуть різні гурти і виконавці, хедлайнер Павло Табаков. На великому екрані показуватимуть зимові фільми, а для малечі готують дитячий майданчик. Вхід – вільний.

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Новий рік в Органному залі.

На концерт на самісінький Новий рік кличе до себе Органний зал. Найкращу різдвяну класичну музику виконають солісти цього закладу, зокрема на майже сторічному музичному інструменті – органі.

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Поколядувати з Оксаною Мухою.

Наколядуватися разом перед локдауном запрошує Оксана Муха. Львівська співачка чекає на своїх слухачів 4 січня на двох «Зимових концертах». Колядуватиме і щедруватиме, а ще заспіває пісні «Гуцулка Ксеня» та «Я піду в далекі гори».

«Хоча зараз я у Єгипті, але хочу запросити вас на 4 січня до мене на зимові концерти в театр імені Марії Заньковецької. Приходьте, погріємося разом, привезу вам звідси трохи сонця», – запросила Оксана Муха.

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Музика з різдвяних фільмів.

Для львів'ян зазвучить музика з відомих різдвяних фільмів: «Сам удома», «Гаррі Поттер» і мультфільмів «Крижане серце», «Красуня та чудовисько», «Полярний експрес». Усе це 4 січня у філармонії у виконанні «LUMOS Orchestra».

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Концерт «Без Обмежень».

До Львова їде гурт «Без Обмежень». Ці українські рок-романтики обіцяють два концерти 5 січня у Львівській опері. Програма «Краще» – це ті композиції, які слухачі добре знають і підспівуватимуть музикантам.

«Дуже на вас чекаємо, надзвичайно за вами скучили і хочемо вас побачити на нашому концерті. До зустрічі!», – записав запрошення на офіційній сторінці гурту у Facebook лідер «Без Обмежень» Сергій Танчинець.

Інформація доступна за посиланням.

Безпечне Різдво у Львові.

Різдво цьогоріч буде без масових святкувань, але традиційні атракції все ж збережуть. Від 2 до 7 січня на площі перед Львівською оперою можна буде потрапити на виставку льодових скульптур.

За українським звичаєм на Різдво має бути Дідух. Такий кількаметровий обов'язковий атрибут зимових свят винесуть 6 січня. Його встановлять на площі перед Гарнізонним храмом під колядки хору «Гомін». А от звичної ходи звіздарів через карантин не буде.

«Ми плануємо замість ходи звіздарів, можливо, організувати виставку звід, оскільки це такий захід в уявленні львів'ян, що він має бути», – розповіла директорка міського департаменту розвитку Наталія Бунда.

Хати під стріхою, з комина клубочиться дим від печі, під вікнами колядують – таке традиційне Різдво можна буде зустріти у Музеї народної архітектури і побуту. У давньому українському селі 7 січня ходитимуть вертепи і ватаги колядників на фестивалі «Різдво в Гаю».

Детальна програма доступна за посиланням.

Також ZAXID.NET підготував підбірку найкращих локацій міста на новорічно-різдвяні свята.