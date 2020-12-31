Куди піти у Львові у святкові вихідні 1-8 січня
Концерти Оксани Мухи і «Без Обмежень», льодові скульптури, відкриття Дідуха та «Різдво в Гаю»
«!FEST Weekend: Новорічний» кличе на тусівку.
Новорічних концертів просто неба у центрі Львова не буде. Натомість у FESTrepublic скликає на тусівку «!FEST Weekend: Новорічний». Від 1 до 3 січня львів'ян бавитимуть різні гурти і виконавці, хедлайнер Павло Табаков. На великому екрані показуватимуть зимові фільми, а для малечі готують дитячий майданчик. Вхід – вільний.
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Новий рік в Органному залі.
На концерт на самісінький Новий рік кличе до себе Органний зал. Найкращу різдвяну класичну музику виконають солісти цього закладу, зокрема на майже сторічному музичному інструменті – органі.
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Поколядувати з Оксаною Мухою.
Наколядуватися разом перед локдауном запрошує Оксана Муха. Львівська співачка чекає на своїх слухачів 4 січня на двох «Зимових концертах». Колядуватиме і щедруватиме, а ще заспіває пісні «Гуцулка Ксеня» та «Я піду в далекі гори».
«Хоча зараз я у Єгипті, але хочу запросити вас на 4 січня до мене на зимові концерти в театр імені Марії Заньковецької. Приходьте, погріємося разом, привезу вам звідси трохи сонця», – запросила Оксана Муха.
Деталі за посиланням.
Музика з різдвяних фільмів.
Для львів'ян зазвучить музика з відомих різдвяних фільмів: «Сам удома», «Гаррі Поттер» і мультфільмів «Крижане серце», «Красуня та чудовисько», «Полярний експрес». Усе це 4 січня у філармонії у виконанні «LUMOS Orchestra».
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Концерт «Без Обмежень».
До Львова їде гурт «Без Обмежень». Ці українські рок-романтики обіцяють два концерти 5 січня у Львівській опері. Програма «Краще» – це ті композиції, які слухачі добре знають і підспівуватимуть музикантам.
«Дуже на вас чекаємо, надзвичайно за вами скучили і хочемо вас побачити на нашому концерті. До зустрічі!», – записав запрошення на офіційній сторінці гурту у Facebook лідер «Без Обмежень» Сергій Танчинець.
Інформація доступна за посиланням.
Безпечне Різдво у Львові.
Різдво цьогоріч буде без масових святкувань, але традиційні атракції все ж збережуть. Від 2 до 7 січня на площі перед Львівською оперою можна буде потрапити на виставку льодових скульптур.
За українським звичаєм на Різдво має бути Дідух. Такий кількаметровий обов'язковий атрибут зимових свят винесуть 6 січня. Його встановлять на площі перед Гарнізонним храмом під колядки хору «Гомін». А от звичної ходи звіздарів через карантин не буде.
«Ми плануємо замість ходи звіздарів, можливо, організувати виставку звід, оскільки це такий захід в уявленні львів'ян, що він має бути», – розповіла директорка міського департаменту розвитку Наталія Бунда.
Хати під стріхою, з комина клубочиться дим від печі, під вікнами колядують – таке традиційне Різдво можна буде зустріти у Музеї народної архітектури і побуту. У давньому українському селі 7 січня ходитимуть вертепи і ватаги колядників на фестивалі «Різдво в Гаю».
Детальна програма доступна за посиланням.
Також ZAXID.NET підготував підбірку найкращих локацій міста на новорічно-різдвяні свята.