Львів вимагає від області перерахувати 27,3 млн грн на міський центр крові

Львівська міська рада вимагає від області перерахувати 27,3 млн грн на роботу Міського центру служби крові Першого медичного об’єднання. Ці кошти Міністерство охорони здоров’я погодило ще в серпні 2026 року, їх врахували в державній субвенції для обласного бюджету, однак до міського медзакладу вони досі не надійшли. Відповідне звернення до Кабміну, МОЗ та Львівської обласної військової адміністрації депутати підтримали під час сесії у четвер, 26 листопада.

Міський голова Андрій Садовий заявив, що не отримав пояснень, чому обласна влада досі не спрямувала кошти до Першого медоб’єднання. За його словами, він обговорював це питання з міністром охорони здоров’я, який також здивувався затримці.

«Держава цільово виділила кошти транзитом через область, а область ці кошти зупинила. Стільки звернень було, а відповіді немає», – сказав Андрій Садовий під час сесії.

Депутат Львівської міської ради Тарас Репицький також наголосив, що фінансування необхідне для безперервної роботи центру, адже його компонентами крові лікують не лише цивільних пацієнтів, а й військових та ветеранів.

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Міський центр служби крові працює у структурі Першого медоб’єднання Львова з 2022 року. Тут заготовляють і переробляють донорську кров, а також забезпечують її компонентами медичні заклади. Компоненти крові використовують під час складних операцій і трансплантацій, для лікування поранених військових, пацієнтів із тяжкими травмами, кровотечами та онкологічними захворюваннями.

У зверненні міськрада просить Кабінет Міністрів скоординувати дії органів влади для невідкладного розв'язання питання фінансування. Від МОЗ очікують підтвердження актуальної потреби в 27,3 млн грн і супроводу питання, а від Львівської ОВА – невідкладно спрямувати кошти з обласного бюджету до бюджету Львівської громади. У міськраді наголошують, що фінансування потрібне для безперервної роботи центру та своєчасного забезпечення пацієнтів компонентами крові.