«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 10 листопада
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У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 10 листопада:
- Перші послаблення під час локдауну. У Львові дозволили відновити повноцінне навчання у молодшій школі, але карантин продовжили ще на два тижні. З’ясуємо, як змінилися епідемічні показники у місті та області.
- Снопківський парк рятують від самобудів штрафами і встановленням бар’єрів для заїзду важкої техніки. Дізнаємось, чим завершилася спроба почати незаконне будівництво посеред парку.
- Львів’ян закликають голосувати за проекти Громадського бюджету. Понад 100 тисяч людей уже визначилися. До завершення голосування залишається ще п’ять днів.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.
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