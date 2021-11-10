У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 10 листопада:

Перші послаблення під час локдауну. У Львові дозволили відновити повноцінне навчання у молодшій школі, але карантин продовжили ще на два тижні. З’ясуємо, як змінилися епідемічні показники у місті та області.

Снопківський парк рятують від самобудів штрафами і встановленням бар’єрів для заїзду важкої техніки. Дізнаємось, чим завершилася спроба почати незаконне будівництво посеред парку.

Львів’ян закликають голосувати за проекти Громадського бюджету. Понад 100 тисяч людей уже визначилися. До завершення голосування залишається ще п’ять днів.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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