«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 11 листопада
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У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 11 листопада:
- У Львові для громадського обговорення опублікували проект нових тарифів для громадського транспорту. З’ясуємо, чи стане дорожче їздити автобусами і трамваями.
- В одній із найзаможніших громад Львівщини Сокільниках заборонили брати у дитсадок дітей нових мешканців і встановили ценз на проживання десять років. Обговоримо, яка ситуація із дошкільними закладами у Львові і сусідніх громадах.
- Якими мають бути нові українські політики? Проти чого вони борються і чому займаються громадською діяльністю: поговоримо в студії з учасницею бойових дій і депутаткою Київської міської ради Аліною Михайловою.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.
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