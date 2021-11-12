У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 12 листопада:

Поліція викрила підпільну тютюнову фабрику біля Львова. Під час обшуків вилучили продукції та обладнання приблизно на мільйон євро. Поміркуємо що це було: справжня боротьба з контрабандою сигарет до Євросоюзу чи лише її імітація?

До Львова обговорити реформу дитячого харчування прибула Олена Зеленська. «Порохоботи» вже розганяють «зраду» через снайперів на дахах. Дізнаємося, чи справді візит першої леді викликав незручності для львів’ян.

Нова місія Львівської міської ради: врятувати промислові зони від забудови житлом. Як виконати це завдання: запитаємо у депутатки фракції «Самопомоч» Вікторії Довжик.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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