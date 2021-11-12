«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 12 листопада
0 0
У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 12 листопада:
- Поліція викрила підпільну тютюнову фабрику біля Львова. Під час обшуків вилучили продукції та обладнання приблизно на мільйон євро. Поміркуємо що це було: справжня боротьба з контрабандою сигарет до Євросоюзу чи лише її імітація?
- До Львова обговорити реформу дитячого харчування прибула Олена Зеленська. «Порохоботи» вже розганяють «зраду» через снайперів на дахах. Дізнаємося, чи справді візит першої леді викликав незручності для львів’ян.
- Нова місія Львівської міської ради: врятувати промислові зони від забудови житлом. Як виконати це завдання: запитаємо у депутатки фракції «Самопомоч» Вікторії Довжик.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET