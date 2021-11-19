У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 19 листопада:

З понеділка школи Львова відновлять навчання для всіх учнів. Сьогодні міська комісія з надзвичайних ситуацій дозволила повернутися за парти і старшим класам. Оглянемо динаміку епідемії ковіду цього тижня і дізнаємось, чому ми досі залишаємось у «червоній» зоні.

Що нового побудують у Львові? Сьогодні виконком міської ради затвердив містобудівні умови на житлові будинки та офісні об’єкти. Обговоримо деталі цих проектів, як і рішення апеляційного суду щодо скандального будівництва компанії «Ірокс» на вулиці Тернопільській.

І продовжимо обговорювати ситуацію навколо ділянки за 1,5 млн гривень, яку продає родина заступника голови ЛОДА Івана Собка. З’ясуємо, як земельні махінації стають важливим джерелом легалізації доходів для чиновників.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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