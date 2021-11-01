У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 1 листопада:

Декілька десятків львівських магазинів, ресторанів та інших закладів закрили через порушення умов карантину. Біля міських шкіл відбулись поодинокі протести батьків проти дистанційного навчання. Дізнаємось, як минули перші вихідні від початку локдауну.

У Львові встановили нові тарифи на теплопостачання. Бюджетні установи та бізнес будуть платити більше, а для населення все залишиться без жодних змін. З’ясуємо деталі цього рішення.

Для боротьби із заторами на межі Львова і Сокільників збудують перехоплюючий паркінг на 1200 автомобілів. Обговоримо, чи спрацює таке рішення і в які терміни планують втілити цей проект.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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