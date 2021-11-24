У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 24 листопада:

Новий марш антиваксів не обійшовся без курйозів. Учасники протестів самі викрили свій зв’язок з російськими кураторами. Тим часом лідер цього руху Остап Стахів сьогодні у львівському суді оскаржував своє утримання під вартою в СІЗО.

Земля у Львові продається не так добре, як планували. Через відсутність покупців два дні поспіль міська рада не може провести електронні торги на Prozorro. Обговоримо, чи це вплине на формування бюджету міста. Фінансові справи місцевих громад наприкінці бюджетного року детально обговоримо з народною депутаткою Галиною Васильченко.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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