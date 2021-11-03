У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 3 листопада:

Соціологи кажуть, що все більше українців підтримують щеплення від ковіду, а от прихильників жорсткого карантину поменшало. Обговоримо настрої у суспільстві і сьогоднішній мітинг антивакцинаторів біля парламенту.

Петиція про відновлення навчання у школах Львова зібрала голоси за рекордні 12 годин. Її ініціатори зібрали акцію протесту біля ратуші. Обговоримо аргументи учасників пікету з депутаткою Львівської міської ради і керівницею проектів «Школи вільних і небайдужих» Вікторією Христенко.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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