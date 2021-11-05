У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 5 листопада:

На проспекті Чорновола з’явиться ще одна висотка з офісами, а спорудження нового готелю на площі Міцкевича не суперечить закону. Суд скасував приписи Міністерства культури зупинити будівельні роботи. Оглянемо новини будівництва у Львові.

Вакциновані або відсторонені. Із понеділка українські медики, освітяни і чиновники підлягають обов’язковому щепленню від ковіду. Через низький рівень вакцинації і швидке поширення вірусу Євросоюз викреслив Україну зі списку безпечних країн.

У Львові затвердили стратегію розвитку медицини, а саме створення трьох профільних медичних об’єднань. Як працюватиме така система, запитаємо в першого заступника мера Львова Андрія Москаленка.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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