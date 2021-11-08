«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 8 листопада
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У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 8 листопада:
- Церква підтримує щеплення від коронавірусу. У Патріаршому соборі УГКЦ у Києві запрацював пункт вакцинації. Поцікавимось, коли ініціатива дійде і до львівських храмів.
- Вуличні акції українських антивакцинаторів може фінансувати Росія. Обговоримо, чи дотягнулися щупальця російської агентури до Львова і хто реалізовує «кремлівські» сценарії на місцях.
- Чергова спроба посварити Україну і Польщу. Пам’ятник Пілсудському у Кракові облили синьою і жовтою фарбами. Дізнаємось реакцію дипломатів на цей інцидент.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.
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