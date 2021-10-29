Останні вихідні жовтня на Львівщині будуть теплими та без опадів, проте на початку листопада буде незначне похолодання та дощі. Про це ZAXID.NET повідомили у львівському гідрометцентрі.

У суботу, 30 жовтня, у Львові та області буде мінлива хмарність, туман видимістю 200 – 500 м, без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від 1°C морозу до 4°C тепла. Денна температура становитиме 14°C – 19°C тепла.

У неділю, 31 жовтня, погода й надалі буде теплою та без опадів. Вночі температура повітря становитиме від 2°C морозу до 3°C тепла, денна температура – від 13°C до 18°C тепла.

У понеділок, 1 листопада, також буде без опадів. Вночі температура повітря становитиме від 3°C морозу до 2°C тепла, денна температура коливатиметься у межах 12°C – 17°C тепла.

У вівторок, 2 листопада, буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі температура повітря становитиме від 3°C морозу до 2°C тепла, денна температура повітря становитиме 10°C – 15°C тепла.

Із середи, 3 листопада, у Львові та області будуть невеликі дощі. Вночі температура повітря коливатиметься від 0 до 5°C тепла, вдень – від 7°C до 12°C тепла.

Протягом 4 та 8 листопада буде переважно без опадів, лише 4 та 5 листопада можливі дощі, денна температура до 14°C тепла.