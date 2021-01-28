Упродовж 29-31 січня синоптики оголосили на території Львова та області штормове попередження. На дорогах збережеться ожеледиця, а у п’ятницю, 29 січня вночі та вранці прогнозують сніг. Про це повідомили синоптики Львівського регіонального гідрометцентру.

Зокрема, у п’ятницю, 29 січня, у Львові та області буде хмарно й сніжно. Температура повітря коливатиметься від 8 °C морозу до 2 °C тепла. На дорогах збережеться ожеледиця, вітер західний, 9 – 14 м/с, вдень поривчастий.

У суботу, 30 січня, по всій території Львівської області прогнозують дрібний сніг, що поступово перейде у дощ, а згодом – знову у сніг. Температура коливатиметься від -7 °C до +5 °C. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с, на дорогах збережеться ожеледиця.

У неділю, 31 січня, у Львові та області збережеться мороз до -13 °C. Упродовж дня буде хмарно й без опадів. Рятувальники просять водіїв бути обачними на дорогах, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.