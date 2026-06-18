Львів візьме позики на майже 1,8 млрд грн для реалізації 39 проєктів

Львівська міська рада погодила отримання трьох позик до міського бюджету на загальну суму 1,778 млрд грн. За це проголосували депутати ЛМР на пленарному засіданні у четвер, 18 червня. Кредитні гроші місто планує витратити на ремонти та будівництва, зокрема на заміну зношених теплових мереж і водогонів, реконструкції вулиць, шкіл, лікарень тощо, загалом це 39 об’єктів.

Йдеться про три кредити, які міська рада найближчим часом планує узяти у державних банках. Загальна сума запозичень – понад 1,778 млрд грн. Це зокрема:

«Укргазбанк» – 612 356 110 грн;

«Укрексімбанк» – 583 552 239 грн;

«Ощадбанк» – 582 600 000 грн.

Термін усіх позик становить 60 місяців із можливістю дострокового погашення. Відсоткова ставка за кредитами є змінюваною із щоквартальним переглядом, вона коливатиметься в межах від 16,69% до 22% річних.

Коштом позики від «Укрексімбанку» у місті планують профінансувати шість проєктів. З-поміж них – модернізація теплопостачання Львова із заміною окремих ділянок зношених теплових мереж, реконструкція вул. Залізничної (від вул. Городоцької до будинку № 19), реконструкція вул. Конюшинної тощо.

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Позику від «Ощадбанку» скерують на дев’ять проєктів, зокрема на виготовлення проєкту на будівництво зовнішніх електричних мереж для муніципальних індустріальних парків, реконструкцію та будівництво магістральних водогонів, продовження зведення біогазової станції та оновлення мосту на Рясне, встановлення когенераційних установок тощо.

Кредит «Укргазбанку» мають намір витратити спрямувати на 24 проєкти. Серед них: капітальний ремонт стадіону СЗШ № 98 на вул. К. Трильовського, капітальний ремонт території з облаштуванням мультифункціонального майданчика у СЗШ № 86 на вул. Скорини, придбання перфузійної системи для штучного кровообігу з газовим змішувачем для ВП «Лікарня Святого Пантелеймона», придбання медичного обладнання для проведення оперативних втручань по заміні кришталика, переобладнання одного з поверхів в закладі «Перша лікарня Князя Лева» під Центр діабетичної стопи тощо.

Як повідомила під час пленарного засідання голова економічного департаменту ЛМР Інна Свистун, умови запозичень до міскього бюджету погоджені міністерством фінансів.

Нагадаємо, навесні 2025 року Львівська міська рада схвалила отримання двох кредитів загальним обсягом 1,318 млрд грн – 650,568 млн грн від «Укргазбанку» та 668,031 млн грн від «Ощадбанку». Позики планували використати для будівництва крематорію на Голосківському цвинтарі, ремонт тролейбусної лінії на вул. Стрийській, а також на інші капітальні реконструкції та нові інфраструктурні будівництва.