У багатьох лікарнях Львівщини середній рівень зарплати лікарів і медсестер є нижчий за встановлені урядом базові гарантії

На черговому засіданні колегії Міністерства охорони здоров’я України розглянули низку ключових для медичної галузі питань, зокрема йшлося і про рівень заробітних плат медиків в регіонах. За даними НСЗУ, у 2024 році Львівська область посідала 22 місце серед регіонів за рівнем середньої заробітної плати лікарів. МОЗ ініціює звернення до власників медзакладів, аби вони провели власний аудит, переглянули фінансові плани комунальних підприємств, повідомили у четвер, 3 квітня, у МОЗ України.

«За підсумками 2024 року у Львівській області у 14 з 37 медзакладів спроможної мережі середній рівень заробітної плати лікарів є нижчий за встановлені урядом базові гарантії. Така ж ситуація і у 17 медзакладах Львівщини поза спроможною мережею. Крім цього, в 13 медзакладах рівень заробітної плати середніх медичних працівників є нижчий за мінімальний рівень, гарантований державою медпрацівникам, які працюють повний робочий день», – сказано у повідомленні.

Аналіз заробітних плат медиків Львівщини провели МОЗ та НСЗУ. За даними НСЗУ у 2024 році Львівська область посідала 22 місце серед регіонів за рівнем середньої заробітної плати лікарів. Разом з тим, за даними НСЗУ частина медзакладів Львівщини демонструють і позитивні тенденції. Рівні заробітних плат медиків в них значно вищі за встановлений мінімальний.

Нагадаємо, що відповідно до постанови Кабміну мінімальний рівень заробітної плати лікарів в державних та комунальних медзакладах повинен становити не менше 20 тис. грн, а середнього медичного персоналу – 13,5 тис.

«Коли йдеться про забезпечення належного рівня заробітних плат медиків в державних та комунальних медзакладах, то питання менеджменту лікарень виходить на перше місце. Аналізуючи ситуацію на Львівщині, ми отримали абсолютно незадовільні пояснення від керівників лікарень. Тому ініціюємо звернення до їх власників – органів місцевого самоврядування, щоби вони провели власний аудит, переглянули фінансові плани своїх комунальних підприємств, побачили їх реальні надходження і витрати», – каже міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

МОЗ також планує зустрітися з керівниками медзакладів і громад Львівщини, щоб обговорити їх подальші плани і отримати пояснення. І звернеться до Держпраці з метою проведення перевірки своєчасності виплат заробітної плати медикам.

У відомстві кажуть, що уряд встановив лише мінімальний рівень зарплати, нижче якого медики, які працюють повний робочий день, не можуть отримувати.

«Це не фіксований рівень, це лише базові гарантії. Керівник лікарні може встановлювати доплати та надбавки з урахуванням складності, відповідальності та умов роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи. З моменту, як лікарні стали самостійними підприємствами, відповідальність за розподіл бюджету лікарні та його раціональне використання покладено саме на керівника медичного закладу», – твердить міністр.

За його словами, керівник медзакладу має бути ефективним менеджером, який дбає про те, аби забезпечити медиків гідною заробітною платою.