Городоцька міська рада продала за майже 13 млн грн більше 4 га землі під будівництво. Землю купила львівська фірма «Цемтрансбуд», що займається виробництвом бетону.

Йдеться про ділянку площею 4,2 га, що розташована на вул. Панаса Мирного в Городку та належить до земель житлової і громадської забудови. Ділянка призначена для будівництва адміністративних та офісних будівель. Ділянку виставили на продаж через електронний майданчик Prozorro. Продажі 4 липня зі стартовою ціною 12,5 млн грн.

Участь у аукціоні взяли дві фірми: ТзОВ «Цемтрансбуд» та ТОВ «Українська аукціонна компанія». Цінові пропозиції обох компаній відрізнялися на приблизно 250 тис. грн. Переможцем аукціону стало ТзОВ «Цемтрансбуд», що запропонувало купити ділянку за 12,8 млн грн. 6 серпня Городоцька міськрада повідомила компанії про намір укласти договір купівлі-продажу.

ТзОВ «Цемтрансбуд» зареєстроване у 2017 році у Львові та займається виробництвом бетону. Власниками компанії вказані львів’яни Михайло Михайлович і Михайло Семенович Цебаки.