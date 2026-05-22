Роботи мають бути виконані до 31 жовтня 2026 року

Упродовж квітня-травня Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради провів п’ять тендерів на нанесення дорожньої розмітки на дорогах міста. Підряди загальною вартістю 21,3 млн грн може отримати львівська компанія «Трафік Менеджмент Груп».

За інформацією Prozorro, очікувана вартість закупівель становила 23,8 млн грн. Єдиним учасником та переможцем аукціонів стало ТОВ «Трафік Менеджмент Груп», яке запропонувало за 5 лотів 21,3 млн грн.

У разі підписання договору з переможцем торгів, роботи мають бути виконані до 31 жовтня 2026 року. Розмітку наноситимуть на вулицях Незалежності, Тисменицькій, Миру, Юності, Євгена Коновальця, Максима Рильського, Степана Бандери, Василя Стефаника, Симона Петлюри, В’ячеслава Чорновола, Калуському шосе, Січових стрільців, Північному і Південному бульварі та інших.

За інформацією «Курсу», у 2025 році на аналогічні п’ять закупівель в Івано-Франківську витратили 12,3 млн грн.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Трафік Менеджмент Груп» зареєстроване у 2015 році на вул. Кульпарківській у Львові. Власниками компанії є місцеві підприємці Евеліна Кульчицька та Остап Буденкевич.