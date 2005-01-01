Львівська мерія обрала два місця, де можуть збудувати станцію канатної дороги на Високий Замок

У п’ятницю, 19 січня, виконавчий комітет Львівської міської ради погодив детальний план території щодо будівництва канатної дороги на Високий Замок. Як розповів ZAXID.NET головний архітектор Львова Юліан Чаплінський, із п’яти представлених варіантів розташування нижньої станції канатної дороги на Високий замок залишили лише два місця.

«Залишено дві гіпотетичні точки [для будівництва станції канатної дороги] – це площа Старий Ринок та сквер Губернаторські вали. Процедурно сьогодні це є рекомендація виконкому розглянути його (детальний план, – ред.) на сесії міської ради, тому що згідно з законодавством у місцях, де немає плану зонування території, детальні плани повинні погоджуватись на рівні сесії депутатів», – сказав ZAXID.NET Юліан Чаплінський.

У одному з зазначених місць збудують першу станцію канатної дороги. Оранжевим кольором позначене місце на площі Старий Ринок, а блакитним - сквер на Губернаторських валах.

Раніше ZAXID.NET детально описав місця, де можуть станції канатної дороги на Високий Замок, а також інші зміни, які передбачає розроблений детальний план території поблизу Високого Замку.