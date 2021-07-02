На аукціоні продали приміщення першого поверху на пл. Кропивницького, 1

Приміщення першого поверху на пл. Кропивницького, 1 у Львові продали за понад 12 млн грн. Новим власником став колишній прикордонник Назарій Присяжнюк.

Управління комунальної власності Львівської міської ради виставило на продаж нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 94,3 м2 2 червня. Стартова ціна становила майже 4,8 млн грн.

Аукціон відбувався 1 липня на сайті публічних продажів Prozorro. Sale. Участь у аукціоні взяли дев’ятеро покупців і під час торгів вартість приміщення зросла майже втричі. Найвищу ціну запропонував львів’янин Назарій Присяжнюк – 12,1 млн грн. Вартість одного квадратного метра становить понад 128,3 тис. грн або 4,7 тис. доларів США. Управління комунальної власності ЛМР повідомило Назарію Присяжнюку про намір підписати договір купівлі-продажу.

До червня 2022 року приміщення на пл. Кропивницького, 1 орендує ПП «Галицька торгова мережа», що займається продажем хлібобулочних виробів. До кінця оренди новий власник має зберегти в приміщенні магазин.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Назарій Присяжнюк є власником ТзОВ «Грейп Фрут», що займається орендою майна. Крім цього, на сайті НАЗК вказано, що до 2017 року він працював у Західному регіональному управління Держприкордонслужби.