ЖК «Парус Smart» збудували на розі вулиць Трускавецької та Підстригача

Господарський суд Львівської області частково задовольнив позов Львівської міської ради до ТОВ «Укр-Євро-Сервіс» та зобовʼязав компанію виплатити 1,15 млн грн боргу. Про це повідомило антикорупційне видання «Наші гроші. Львів».

Як вказано в матеріалах справи, наприкінці червня 2019 року Львівська міськрада та ТОВ «Укр-Євро-Сервіс» уклали договір оренди земельної ділянки площею 1,58 га на перетині вулиць Трускавецька та Підстригача. Пізніше на цій ділянці збудували ЖК «Парус Smart». Договір оренди був укладений на 10 років й за землю забудовник мав сплачувати в міський бюджет по 91 тис. грн щомісяця. В разі протермінування платежів компанію могли оштрафувати на 100% від вартості оренди.

Із 1 січня по 1 грудня 2022 року «Укр-Євро-Сервіс» не платив оренду, накопичивши 927,78 тис. грн боргу. Крім боргу, Львівська міськрада через суд вимагала стягнути з компанії ще 76 тис. грн пені, 62,97 тис. грн інфляційних втрат, 9,72 тис. грн 3% річних та 1,09 млн грн штрафу.

Справу розглядав Господарський суд Львівської області. Суд визнав, що загальна сума позовних вимог обрахована правильно, однак враховуючи військовий стан та значне зниження прибутків забудовника, такі розміри пені та штрафу можуть призвести до його банкрутства та подальшої неплатоспроможності. Враховуючи це, суддя Юлія Сухович позов міськради задовольнила частково. Суд на 90% зменшив розміри пені та штрафу. Інші суми позовних вимог були залишені без змін. Крім того, оскільки наразі компанія вчасно сплачує орендну плату, Господарський суд дозволив розтермінування виплату боргу впродовж 12 місяців.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, засновниками ТОВ «Укр-Євро-Сервіс» є львівські підприємці Сергій Мамчур та Наталія Рудюк. Їм належать ще з півтора десятка фірм, серед яких ТОВ «Парус парк», ТОВ «Блиск-плюс», ТОВ «Галдорсервіс», ТОВ «Генбудпідряд 1» та інші.